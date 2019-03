Printre acestea se numără și Şerban Cantacuzino, domnitor al Ţării Româneşti între 1678 şi 1688. Potrivit istoricilor, Cantacuzino a participat la asedierea Vienei de către turci în 1683, însă a fost aliat al otomanilor.

Australianul a deschis focul asupra a peste 200 de persoane care veniseră să se roage în moscheea Al Noor din orașul Christchurch. Bărbatul, în vârstâ de 28 de ani, a scris pe încărcătoarele armei numele mai multor personaje istorice. Este vorba despre Edward Codrington şi Dmitri Seniavin, amirali care i-au învins pe turci în 1827 în bătălia de la Navarino, Marc Antonio Bragadin, comandantul veneţian care a murit torturat de otomani în timp ce apăra Ciprul, Ernst Rüdiger von Starhemberg, generalul care a apărat Viena în 1683, sau Ştefan Lazăr, cneazul sârb învins de turci la Kosovopolie, notează Adevărul.

Șerban Cantacuzino, domnitor al Ţării Româneşti, a participat la asediul Imperiului Otoman asupra Vienei, în 1683. Ca vasal, domnitorul a fost unul dintre aliații otomanilor, însă unii dintre cronicari susțin că armata lui Cantacuzino nu a participat activ la asaltul împotriva creștinilor. Mai apoi, Șerban Vodă a vrut să alunge otomanii din Europa, însă nu a mai avut timp să-și ducă planul la capăt.

