Prima zi de școală. Cum arătau vedetele atunci și ce amintiri au cu colegii și învățătorii

De-a lungul anilor, pe rețelele de socializare, multe vedete au distribuit imagini cu ei din prima zi de școală. Au cele mai frumoase amintiri de acum zeci de ani, când nu erau cunoscute publicului larg, când aveau doar șase sau șapte ani.

Loredana Groza se putea lăuda încă din timpul şcolii primare de succes: a fost comandant de unitate în şcoală, respectiv un fel de şefă a elevilor. În plus, artista a fost şi olimpică pe ţară la limba română.

Andi Moisescu s-a dus în prima zi de școală cu degetul bandajat, după ce l-a strâns din greșeală cu ușa. Avea ghiozdan mare și roțu în spate și a nimerit în clasa celei mai severe învățătoare, în fața căreia tremura chiar și directorul școlii.

Cum a fost prima zi de școală pentru Andreea Esca

Micuţă de înălţime, Andreea Esca a recunoscut că încă din prima zi de şcoală s-a ales cu o poreclă. Simpaticul apelativ l-a primit de la învăţătoarea ei, aceasta îi spunea „piticot”. „Când eram mică eram foarte, foarte micuță de înălțime și toată lumea se aștepta, când mă întreba ceva, să răspundă cineva cu o voce subțire. Și eu aveam o vocea foarte groasă, speriam pe toată lumea”, a declarat Andreea Esca.

Fostul mare tenismen Ilie Năstase a povestit că pentru el cea mai mare bucurie din prima zi de școală era treningul pe care îl primea de la mama sa şi pe care îl purta tot anul.

Lui Cătălin Măruţă i-a plăcut să înveţe, iar rezultatele lui au fost răsplătite pe măsură. Acesta şi-a postat pe Facebook o fotografie în care apare îmbrăcat în uniformă.

Smiley a vorbit și el despre prima zi de școală. Avea succes la fete încă de pe atunci. În galeria foto apar mai multe fotografii cu vedete în prima zi de școală, Corina Caragea, Smiley, Cătălin Măruță, Nicoleta Luciu, Adda, Elena Gheorghe.

Cum arată Andreea Marin când era elevă

În urmă cu ceva vreme, Andreea Marin a postat pe Facebook o poză de pe vremea când era la școală. „Hai să văd dacă ghiciţi care eram eu. Ce frumoase vremuri erau pe atunci!”, a scris Andreea Marin, lângă o fotografie veche, amintire a unor clipe de neuitat, din şcoală.

Majoritatea fanilor au indicat, corect că „Zâna” este a cincea fată din stânga, recunoscând-o după ţinută şi atitudine. Ba chiar, unii dintre ei susţin că i-au fost colegi şi descriu vremurile copilăriei. Iată câteva dintre comentariile amicilor Andreei Marin: „În faţă la şcoală, Andreea era comandantă de unitate, era şi în echipa de dans a şcolii, iar când ieşeam de la şcoală, câteodată o puteam auzi din stradă cântând la pian”, „Inconfundabilă… Aceeaşi atitudine… Ţinută…”, „Nu am cum să mă înşel… A 5-a elevă de la stânga la dreapta… Te ştiu de când erai comandantă de unitate… iar la Colegiul ROMAN VODĂ, de când cântai la pian în bibliotecă, înainte să înceapă vreo activitate culturală… Felicitarile mele…”.

„E uşor pentru că erai la fel de frumoasă! Am studiat şi eu la Scoala Nr. 7, iar de fiecare dată când o revăd îmi trezesc amintiri frumoase! Felicitări Andreea pentru ce ai devenit în timp. Eşti un exemplu demn de urmat! Toată admiraţia din partea mea!”. „Domnişoara care stă cel mai drept şi are o privire sigură şi pătrunzatoare! Şi singura care are pumnul încordat… hotărâtă!”.

