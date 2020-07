Prins între două joburi, Cove își dedică tot timpul liber celor doi băieți ai săi . „Fiul meu cel mare face balet, cel mic ne imită spectacolele de teatru, în casă”

Asemenea multor actori care fac eforturi pentru a reuși să țină teatrele pe linia de plutire, în aceste vremuri deloc favorabile, Coveșeanu vrea să aducă un suflu nou Teatrului de copii „Ion Creangă” și să le ofere părinților o alternativă sigură pentru a-și scoate copii din casă. „Am două joburi. Cum se termină emisiunea „Vorbește lumea”, merg în altă parte și o iau de la capăt. Mă ocup în prezent de Teatrul „Ion Creangă”. Majoritatea teatrelor, inclusiv noi, ne-am adaptat. O să avem o stagiune estivală, niște spectacole în grădinile Eliad, e un amfiteatru unde pot intra în jur de 30-35 de spectatori. Se păstrează distanțarea, este în aer liber”, ne-a povestit prezentatorul TV. Chiar dacă printre spectatori se numără și cei doi copii ai lui, niciunul dintre băieți nu pare că dorește să-i calce pe urme, ci au pasiuni destul de diferite:

„Fiul meu cel mare, Bogdan, este mai atras de zona asta a dansului. Face balet. Chiar am fost plăcut surprins și fericit atunci când a fost invitat să facă parte din distribuția unui spectacol la Opera Română și l-am văzut pe scenă dansând. E o bucurie greu de descris în cuvinte. Mă bucur că are această pasiune, mă bucur să văd că îi place această ramură, care este una ceva mai complexă și extrem de dificilă cumva, pentru că presupune foarte multă muncă, multe ore de antrenament, mai ales pentru un băiat. Nu știu va face o carieră din asta, depinde de el”, a completat Cove. Totuși, trage nădejde că, poate-poate, fiul cel mic, Mihai, îi va călca pe urme:

„Cel mic, în schimb, este ceva mai teluric, mai înfipt cu picioarele pe pământ sau cel puțin nu are neapărat o latură artistică. Sau poate nu este încă conturată. În materie de scălâmbăieli se descurcă foarte bine. Dar, uite, el a fost la noi la teatru, la „Ion Creangă” și a văzut spectacolul „Punguța cu doi bani”, apoi a pus-o în scenă în casă. Adică spectacolul se juca de 4-5 ori pe zi, el fiind desigur cocoș, cineva din familie trebuia să fie vizitiul sau boierul. Eu preferam să fiu boierul, că vizitiul avea o misiune mai grea. Așa că vizitiul era maică-sa, care trebuia să-l alerge și să-l prindă. Noi avem o bucătărie deschisă cu o „insulă” în mijloc, iar el atât de repede poate să alerge în jurul acelei „insule”, încât e greu de prins. Chiar e un efort”, a mai povestit pentru Libertatea Gabriel Coveșeanu.

Pleacă în vacanță, dar cu măsuri de precauție

Prins în toate aceste proiecte profesionale, Cove ne-a mărturisit că speră să găsească câteva zile libere pentru a-i duce pe cei mici într-o vacanță. Chiar dacă în toată această perioadă a fost extrem de precaut, prezentatorul TV ne-a mărturisit că trebuie să nu uităm, totuși, să trăim: „Eu consider că omul are nevoie și de vacanță, atâta vreme cât este echilibrat. Cât își ia măsurile de precauție, cred că poate avea parte de o vacanță liniștită. Sincer îți spun că nici până acum nu-mi plăcea să merg pe plaje aglomerate, să fim umăr la umăr, din contră, mereu am ales plaje mai retrase, cu mai puțini oameni. Așa o să fac și anul acesta”, ne-a mai declarat Cove.

