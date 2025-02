Libertatea: Felicitări! Cum sunteți, că v-am văzut la Power Couple, dar acum presiunea este mai mare?

Oana Matache: Eu sunt emotiva șefă. El nu este emotiv cât este foarte implicat. Când începe jocul el este acolo, absorbit.

Radu Siffredi: Sunt competitiv.

Dar noi l-am văzut și sensibil la „Power Couple”.

Oana: Este. Este scorpion.

Radu: Aici (n.r. la „Te cunosc de undeva”) chiar nu mai este stresul ăla de competiție din asta mai „extremă”, unde trebuie să mă arunc de undeva, trebuie să fiu contratimp.

Acum ai stresul că trebuie să te epilezi…

Oana: A avut Radu mai multe momente travesti decât orice altceva.

Radu: Asta făceam și acasă. Sincer. Adică eu asta fac și acasă când ajung de la muncă: mă epilez, îmi pun portjartiere, testez peruca. Trebuie să dorm în corset pentru că de obicei dorm aplecat și acum vreau să dorm să mi se deschidă intercostalul, să pot să respir cum trebuie. Am schimbat și tocurile. Acum port doar tocuri cui de 16 centimetri. Dacă nu știți, sunt platformele alea invizibile de striptis.

Oana: Radu o să ajungă să leviteze în curând.

Sincer, te bate gândul să furi un costum de acolo?

Radu: Să fur un costum? Până acum am găsit o curea de la un brand care îmi place supermult și am vrut să o fur. Dar în rest nu mă pasionează. Oricum nu aș putea să-ți spun ce costum mi-a plăcut cel mai mult pentru că v-ați prinde de personaj. Pot să îți zic că unul mi-a atras atenția.

Oana: Am avut niște pantaloni. Vai de capul tău. Mai mișto decât în referință. Dar ce să facem? Nu ni-i dă nimeni acasă. Sau nu știu.

Radu: Oricât ne-ar plăcea anumite piese nu avem cum să le luăm. Este munca omului. Te simți prost să iei de la gură. A făcut acel lucru pentru tine cu atâta muncă și tu te duci să iei. Îți dai seama că ne-am dorit să luăm multe costume pentru că producția se descurcă minunat și este foarte tare cum se ocupă de noi și de emisiune, dar nu poți să faci boacăne din astea. Dar noi trebuie să fim copii ascultători.

Radu Siffredi a devenit un expert al transformărilor de toate felurile

Duceți acasă antrenamentul? Telespectatorii văd doar o zi din ce faceți voi, dar în spate sunt multe ore de muncă!

Oana: Eu sunt tocilara cuplului ca să zic așa, nu doar a echipei. Ba chiar râdeam de conversațiile noastre din WhatsApp că sunt ceva la modul: „Oana, te rog eu, că am căști și tot te aud de la etajul 3”. Cam așa sunt discuțiile.

Radu: Oana respectă non-stop. Nu mai liniște în casă. Copii nu mai au liniște în casă, bona nu mai are liniște în casă. Cartierul nu mai are liniște. Se cântă încontinuu, se repetă încontinuu. Vă dau și exemplu. Într-o zi ne-am terminat antrenamentele la 4 după amiaza , Oana a mai stat până la 10 seara la antrenamente. Deci da, nu mai avem viață. Viața noastră este un antrenament.

Oana: Pentru că dacă nu repeți când poți, având și copii, având și alte job-uri în paralel, având și campanii, căci filmăm foarte multe chestii, în fiecare moment poate apărea ceva. Nu știi niciodată când mai ai timp să repeți, așa că trebuie să te rezumi la noapte.

Radu: Chiar repetăm încontinuu. Mâine (n.r. joi) de la 7:30 dimineața avem de filmat episod nou. Am repetat toată ziua, apoi am venit la eveniment. Cam așa funcționează viața în ultima vreme.

Acum, că cei mici vă văd repetând încontinuu, îi simțiți că vor și ei să se ducă în direcția asta sau sunt cu căști la ei în cameră și nu mai vor să audă niciun fel de muzică?

Oana: Fetița, cel puțin, este fascinată. Băiețelul, ca băiețelul, are 5 ani, e absorbit de alte chestii, de Nintendo în special, dar fetița a avut o reacție foarte interesantă, la modul că am luat-o lângă mine să vadă ce fac și să îi explic că am dansuri de făcut cu tot felul de obiecte și nu vreau să o lovesc. Dar m-a rugat mult să o las să se uite și am ajuns prin a ajuta-o să facă și ea coregrafia cu mine.

Radu: Deja știu și ei piesele. De asemenea vin și pe set. Adică i-am mai adus și pe set la filmări, pentru că nu ai cum să stai și cu ei altfel.

Vă surprinde să-i vedeți că deja cunosc melodii la care nu v-ați fi așteptat să simtă ritmul, să învețe imediat versurile.

Radu: Pot să vă zic cel mai mic, mic, inside (n.r. informație din interiorul show-ului). Am avut o piesă indiană la un moment dat și gândește-te că au învățat până și chestia aia. Adică na.

