De Andreea Romaniuc Archip,

“Cred că se pune problema de 10 ori pe zi, primim tot felul de oferte din toate direcțiile, «dar poate vă reuniți pentru un concert!». Cu toate că succesul a fost acum mulți ani, încă sunt oferte și propuneri de tot felul de colaborări, chiar și anul acesta la toate festivalurile posibile de muzică electronică piesa noastră a fost difuzată la greu și primită foarte bine, adică nebunia aia de atunci continuă încă”, ne-a mărtursit Radu Sîrbu.

„Dragostea din tei” a dus la o isterie internațională

Piesa despre care vorbește Radu este, desigur, “Dragostea din tei”, care a fost în topuri în 27 de țări europene și a staționat trei luni în Eurochart Hot 100 Singles, realizat de revista muzicală Billboard.

Albumul O-Zone care include această piesă a avut vânzări-record în Japonia (unde trupa a fost recompensată cu 9 Discuri de Platină), în Norvegia (triplu Disc de Platină și un Disc de Aur), în Germania și Belgia (câte un Disc de Platină), Austria și Finlanda (câte un Disc de Aur).

Melodia “Dragostea din tei” a beneficiat, de-a lungul timpului, de 40 de adaptări în 12 limbi și a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului de animație “Happy Feet 2”. Iar varianta occidentală “The May-Ya-Hee Song” a devenit “Chickenlittle Numa Numa”, de pe coloana sonoră a unui alt desen animat, “Chicken Little”.

Solist pe noul single al unui DJ celebru în Rusia

În ciuda succesului uriaș înregistrat de O-Zone până în 2005, la destrămare, Radu Sîrbu n-a discutat cu foștii colegi despre reunire. Artistul moldovean spune că nu duce dorul vremurilor trecute, că acum lucrează cu Ana, soția lui, cunoscută sub numele de scenă Sianna, și faci bani frumoși în familie.

“Nu am timp de așa ceva, pentru că am cariera mea, am familia mea, am studioul meu de producție, colaborări cu artiști internaționali”, ne-a declarat el. “Radu este vocal pe noul single al celui mai mare Dj din Rusia, Leonid Rudenko”, ne-a explicat Ana Sîrbu.

Partenera de viață a fostului O-Zone este compozitoarea și textiera piesei, iar cu DJ-ul rus cei doi se cunosc de la alte colaborări de succes. “Lui Leonid Rudenko tot noi i-am făcut și piesa precedentă, cu Alina Eremia. Și a fost 16 săptămâni numărul 1 în Rusia”, a mai spus Ana.

Video: Grigore Alexandru

