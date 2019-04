Radu Vâlcan face dezvăluiri despre Insula Iubirii. Ce a făcut soția sa, Adela Popescu, la filmările pentru primul sezon

Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii urmează să înceapă în data de 22 aprilie, la Antena 1. Prexzzentatorul show-ului, Radu Vâlcan, a fost invitat la emisiunea Xtra Night Show, unde a dat detalii despre noul sezon al show-ului.

„Fiecare sezon a avut ceva special. Toată lumea mă întreabă ce are acest sezon special faţă de celelalte. Toate sezoanele au avut ceva. Rămâi cu ultimul în amintire. Suntem la sezonul 5, lumea poate a uitat primul sezon. Dar fiecare sezon are ceva extraordinar şi acesta nu face excepţie, evident. Acum sunt mai pregătiţi. Concurenţii vin şi au experienţa din faţa televizorului a celorlalte sezoane. De fapt, este o chestiune psihologică la mijloc. Toţi se uită la această emisiune strict din punct de vedere psihologic. Emisiunea este oglinda societăţii în care trăim. E ca o poveste, ca un serial, ca o telenovelă. Dacă te prinde, cu greu renunţi la ea”, a declarat Radu Vâlcan.

„Eu am mai spus, emisiunea face un bine tuturor concurenţilor. E clar că cei care se despart nu aveau de ce să mai stea, aveau ceva nociv în relaţie. Datorită conjuncturii, oamenii ajung să se relaxeze foarte mult, de pe o zi pe alta. Mulţi nu mai au presiunea camerelor, a emisiunii în sine şi încearcă să se simtă foarte bine”, a adăugat el.



Radu Vâlcan a mărturisit că partenera sa de viață, Adela Popescu, i-a făcut o vizită în Thailanda atunci când au avut loc filmările pentru primul sezon:

„Îi place foarte mult. De altfel, în primul sezon a fost în vacanţă la mine acolo, pe platouri, cu verişoara ei. Preferă să se uite ca la un serial. O prinde povestea şi atunci nu vrea să-i divulg”.

Întrebat dacă s-ar vedea în rolul de ispită la emisiune, prezentatorul TV a răspuns:

„Cred că îţi trebuie foarte mult curaj să faci asta şi chiar îi admir pe toţi, pentru curajul de care dau dovadă. Pur şi simplu n-am talent. Cred că ispitele care iau parte în acest reality sunt făcute pentru aşa ceva”.

Citește și:

Emilia Șercan, la „Adriana Nedelea la FIX”, despre amenințarea cu moartea primită: „A fost un mesaj explicit, extrem de dur”

Citește mai multe despre Adela Popescu și Radu Vâlcan pe Libertatea.