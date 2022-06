Vedeta de la Kanal D a fost invitată la podcastul lui Gojira, „Aproximativ discuții”, unde a vorbit și despre bărbatul de care divorțează. Raluca Bădulescu l-a cunoscut pe Florin la un after hours și s-a îndrăgostit pe loc de el. Înainte de a fi cu Florin, jurata de la „Bravo, ai stil!” a fost căsătorită cu manechinul Vali Pungă timp de patru ani și au împreună un fiu.

„Pe soțul meu, pe Florin l-am cunoscut la un after hours. Îmi plăcuse mult de el, foarte mult. Se întorsese din Valencia, eu mai țărancă de aici nu știam ce îmi povestea.

A fost și el fericit până să mă cunoască pe mine. Acum e fericit în continuare. El are viața lui, eu am viața mea. Am stat pe capul lui nasol”, a spus Raluca Bădulescu pe YouTube, mai în glumă, mai în serios, relatează Fanatik.

În cadrul podcastului, vedeta de la Kanal D a glumit și a spus că soțul ei era fericit până să o cunoască, apoi ea i-a dat viața peste cap.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Raluca Bădulescu a anunțat divorțul

Raluca Bădulescu, în vârstă de 47 de ani, și soțul ei, Florin, au decis să se despartă, după o căsnicie de 13 ani. Cei doi au decis să păstreze o relație de prietenie, mai ales că decizia a fost de comun acord.

„După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viața noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna.

Ne-am fost alături unul altuia ani de zile, la bine și la greu, suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite. Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare”, a declarat Raluca Bădulescu, conform wowbiz.ro.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC! Ce tarif are Sofia Vicoveanca la o nuntă în 2022. Mulți vor fi uimiți, e INCREDIBIL...

Observatornews.ro Bestie cu chip de om. Doi pui de câine ucişi în chinuri de un copil de 12 ani. Poliţia s-a autosesizat, ce riscă băiatul

HOROSCOP Horoscop 7 iunie 2022. Balanțele ar putea primi de la unul dintre parteneri un cadou sub forma unor opinii foarte clar formulate

Știrileprotv.ro Shakira se mută la 7.500 km depărtare de Pique. Ce țară a ales și cum arată vila de 16 milioane de euro în care va locui. GALERIE FOTO

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Un bărbat din Arad s-a internat pentru prima dată la 52 de ani, după ce a început să se simtă rău și a slăbit 15 kg: „Operația te face cum ai fi...

PUBLICITATE Maurice Munteanu, live despre tendințele verii și cum să le interpretezi în stilul tău