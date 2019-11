Ramona Păun a amânat pregătirile de nuntă, din cauza unor probleme în familie: „Nu vreau rochie de prințesă!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Care sunt noutățile despre nuntă?

Ramona Păun: De stabilit am stabilit, batem pasul pe loc, nu găsim momentul potrivit, tot timpul apar multe evenimente, care necesită atenție și ne distrag atenția de la organizarea nunții. Cert este că o să se întâmple.

Ramona Păun prezintă știrile sportive la Pro TV

Mă așteptam să îmi spui că va avea loc în vara lui 2020.

Inițial așa am avut în plan, chiar am fost și am văzut niște locații aici în București și în jurul Bucureștiului. Eram aproape hotărâți, însă a intervenit ceva și nu am mai putut să ne ocupăm de închiriere. Au fost și diverse probleme în familie și asta nu ne-a mai permis să ne concentrăm pe nuntă, însă toate s-au rezolvat. De acum începem să ne organizăm încet-încet.

Ai început să studiezi modele de rochii de mireasă?

Am început să studiez, mi-am făcut un folder special pe Instagram și imediat ce văd postări care mi se par o sursă de inspirație, mi le adun acolo, astfel încât să îmi fie de folos atunci când se apropie momentul. Nu am o idee clară în privința rochiei de mireasă, vreau să fie ceva foarte lejer, nu rochie de prințesă, nu cred că m-aș vedea în zona aceea. Să fie totul cât mai relaxat, și părul, și machiajul, și rochia.

Îți dorești o nuntă clasică sau visezi la o ceremonie pe malul mării?

Eu așa mi-aș fi dorit în principiu, o ceremonie foarte restrânsă, undeva într-un loc sălbatic dacă se poate, fie undeva la munte, fie undeva la mare. Dar, pentru că avem foarte mulți prieteni, care își doresc să fie la nunta noastră și famila e mare, am hotărât că o să facem una aici, în jurul casei.

Cosmin și Ramona

Aproximativ, câți invitați veți avea?

Cred că în jur de 150-200 de persoane.

Nașii i-ați ales?

Da, i-am găsit, sunt niște prieteni foarte buni. Sunt din Sibiu, de-ai mei cumva. Cosmin i-a cunoscut prin mine pe Andreea și pe Cătălin. Sunt niște oameni excepționali, care ni se potrivesc mănușă.

Dar cununia civilă când va avea loc?

Cununia civilă va fi în apropierea nunții. Nu aș vrea să le fac separat, să fie distanță între ele. Dacă putem chiar în aceeași zi, ar fi perfect.

În principiu, evenimentul va fi la anul, dar nu am bătut în cuie și nu vreau să mă mai lansez în verdicte.