Artistul în vârstă de 32 de ani din Chicago, al cărui nume legal este Durk Devontay Banks, a fost arestat și este reținut fără posibilitate de eliberare pe cauțiune.

Reținerea rapperului are loc în contextul în care cinci persoane asociate cu grupul său de hip hop, „Only the Family”, au fost arestate în baza unui rechizitoriu federal. Cei cinci sunt acuzați că au omorât un rival pentru a răzbuna moartea unui coleg, membru al grupului.

Trei presupuși membri ai OTF – Kavon London Grant, cunoscut sub numele de „Cuz” sau „Vonnie”; Deandre Dontrell Wilson, cunoscut sub numele de „DeDe”; Asa Houston, cunoscut sub numele de „Boogie” – au fost acuzați de un juriu pentru crimă, potrivit documentelor instanței depuse pe 17 octombrie și desigilate joi.

Documentul de acuzare susține că pe 6 noiembrie 2020 un membru OTF de rang înalt, descris de inițialele „D.B.”, a intrat într-o altercație fizică cu cineva numit doar „T.B” într-un club de noapte din Atlanta, Georgia. În timpul acelei lupte, spun procurorii, un asociat al lui T.B. a scos o armă și l-a împușcat pe D.B. de mai multe ori, omorându-l.

Asasinatul a fost o poliță pentru uciderea lui Dayvon Bennett, un prieten de-ai lui Lil Durk

Deși numele victimei în foaia de acuzare este trecută cu inițiale, la aceeași dată în 2020 a fost omorât Dayvon Daquan Bennett, un rapper numit „King Von”, în Atlanta, care făcea parte din OTF și a colaborat cu Lil Durk.

După moartea lui D.B., o persoană, descrisă ca „Co-Conspirator 1”, „a spus clar, într-un limbaj codificat” că va „plăti o recompensă sau o recompensă bănească” „oricui care ia parte la uciderea lui T.B. pentru rolul său în moartea lui D.B.”, se arată în rechizitoriu.

Apoi în august, „conspiratorii au aflat că T.B. stătea la un hotel din Los Angeles”, se arată în dosar.

După ce au aflat de locația lui T.B., Wilson, Jones, Lindsey și Houston și o persoană descrisă drept „co-conspirator 2” au călătorit de la Chicago la Los Angeles „cu scopul de a-l ucide pe T.B.”

Criminalii au omorât persoana de lângă „țintă”

Pe 19 august 2022, Grant, Wilson, Jones, Lindsey și Houston și „Co-Conspirator 2” au folosit două vehicule pentru a „urmări și încerca să-l omoare pe T.B. prin focuri de armă – inclusiv cu o armă de foc complet automată. Deși ținta era T.B, acțiunea s-a soldat cu moartea lui S.R.” care era pasager în vehiculul lui T.B.

Rechizitoriul spunea că în acea zi, Grant, Wilson Jones Lindsey și Houston și „Co-Conspirator 2” au urmărit mașina neagră a lui T.B. până la o benzinărie de pe Beverly Boulevard. Houston a dus vehiculul pe o alee din spatele benzinăriei și a parcat astfel încât „Jones și Lindsey și Co-Conspirator2 să poată încerca să-l omoare pe T.B.”

Jones, Lindsey și „Co-Conspirator 2” ar fi tras mai multe focuri în T.B. dar s-a ajuns să-l omoare pe S.R.

Wilson a plătit recompensa în bani, se arată în document.

