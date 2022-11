Speră ca cererea să se întâmple cât mai curând, poate chiar într-o vacanță. „Iubitul meu este o persoană calmă, iar eu sunt o persoană care mă enervez mai repede prin urmare este un echilibru între noi doi. I-am zis că dacă este să ne mutăm împreună trebuie să facem două dormitoare, două băi. Eu sper ca iubitul meu să îmi dea și mie inelul, în viitorul apropiat, simt că este persoana cu care aș putea să îmi petrec tot restul vieții. Chiar îmi doresc să mă căsătoresc cu el din tot sufletul meu”, a spus Răzvan Botezatu.

Și a continuat: „Simt că el este omul cu care mă potrivesc cel mai bine. Eu îi tot zic când îmi dea acel inel de logodnă și el îmi spune «lasă-mă domle că nu îți trebuie ție așa ceva, ce îți trebuie ție?».

Cred că este o chestie psihică să știi că ești cu cineva oficial. El nu este cu lucrurile astea. Eu sper ca printr-o vacanță să se pună în genunchi și să îmi zică «gata, te iau»”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Ce măsuri ar putea lua NATO după ce Polonia a fost lovită de cel puțin o rachetă care a ucis doi oameni. Autoritățile poloneze spun că proiectilul este „de producție rusă”, dar nu au stabilit cine l-a tras

Până acum, Răzvan Botezatu nu a apărut în nicio emisiune de televiziune alături de iubit, nici poze nu a postat cu el în mediul online. Fostul prezentator a explicat de ce. „Lui nu îi place să apară, el nu are nici Instagram, nici Facebook, nu are rețele sociale. Este puțin mai mare decât mine cu vreo doi ani, are o afacere prosperă”, a mai spus el pentru aceeași sursă.

Cine e iubitul lui Răzvan Botezatu

Când vine vorba despre viața sa amoroasă, fostul prezentator de la Antena Stars este foarte discret. Potrivit spuselor lui, bărbatul are o situație financiară foarte bună.

„Sunt fericit. Sunt bine. Sunt cu cineva de 2 ani, sunt super bine, ne înțelegem foarte bine. Mă face fericit, îl fac fericit. Are bani (râde-n.r.). plecăm în vacanțe, petrecem foarte mult timp împreună. Știi cum e… când ai parte de dragoste parcă bagi capul și la șerpi, îți mai intră și câte un șoarece în gură, nu e problemă. Că știi că e cineva lângă tine (râde – n.r.)”, a declarat fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” acum ceva vreme, pentru Ciao.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro Imagini HALUCINANTE! Cum arăta Anamaria Prodan înainte de căsătoria cu Reghe. Nu o recunoşti, zici că e altă persoană

Viva.ro Anunțul făcut de Al Bano, la 28 de ani de la dispariția fiicei lui și a Rominei Power! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Ylenia: 'Dramaticul adevăr'

Observatornews.ro "Cred că am omorât-o!" Dialog halucinant, după ce Andrei şi-ar fi ucis iubita "ca prin vis", în casa lor din Irlanda. La Oradea, două familii sunt în stare de şoc

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Poziția Ungariei față de aderarea României la Schengen. Mesajul ferm transmis de Budapesta

FANATIK.RO A ajuns la spital după ce a tuşit mai multe săptămâni şi a avut simptome de răceală, iar medicii i-au dat o veste şoc. Ce boală avea, de fapt, bărbatul

Orangesport.ro Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi specială, care poate schimba multe dintre problemele cărora nu le-au găsit rezolvare

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood