Fostul internațional, cu o carieră impresionantă și o atitudine mereu calmă pe teren, este gata să primească – și să ofere – cele mai inspirate glume, replici acide și autoironie pe măsură. Cei care îl vor „roast-ui” sunt oameni care îl cunosc bine, dar și personalități cu simțul umorului ascuțit.

Prietenii care vor râde de Răzvan Raț

Cristina Bâtlan, Costin Ștucan, Bogdan Lobonț, Anisia Gafton și Cristi Pulhac sunt prietenii care nu vor menaja niciun subiect, de la cariera lui Raț în echipa națională și la Șahtior Donețk, până la amintiri din vestiar, momente virale și obiceiuri din afara terenului.

„A fost o onoare să fiu aici. Nu am fost niciodată la un show de stand up, după seara asta nici că o să merg vreodată”, spune Răzvan Raț.

Ca de fiecare dată, între cele două tabere – cea a prietenilor și cea a comedianților – se află Răzvan Exarhu, roast masterul care ține echilibrul și adaugă sarea și piperul în fiecare schimb de replici. „E o emisiune în care li se face rău celor prezenți și li se face bine unora care sunt absenți”.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Marian Godină apare pe scena „La bine și la Roast”

De cealaltă parte, comedianții Teo, Dan Badea, Ioana State, Geo Adrian și Marian Godină vor ridica ștacheta umorului cu glume savuroase, ironii fine și observații care vor stârni hohote de râs. Pentru Răzvan Raț se anunță o seară de neuitat – cu mai multe lovituri de la distanță decât în toată cariera sa!

La bine și la Roast aduce în fiecare ediție o combinație explozivă de umor, autoironie și prietenie, într-un format care îi provoacă pe invitați să râdă de ei înșiși și să arate că pot primi glumele cu aceeași eleganță cu care le oferă.

Va fi un spectacol cu replici tăioase, povești din culisele fotbalului și multă voie bună! Nu rata o nouă ediție La bine și la Roast, miercuri, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte, pe VOYO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE