Reacția Iuliei Albu după ce a postat o imagine cu ea însărcinată. „Mikaela a dorit lucrul acesta. Veți afla în episodul următor”

„Nu sunt însărcinată. Am postat o fotografie de când eram însărcinată cu Mikaela, pentru că Mikaela a dorit lucrul acesta.

Mi-a spus: «Mami, vreau să văd și eu o fotografie cu tine de când erai însărcinată cu mine!». Am zis ok. Apoi a spus: «Dar de ce nu o postezi pe Instagram?». Iar eu am postat-o.

N-am spus că sunt însărcinată sau ceva, în schimb, voi fi însărcinată. Când? Veți afla în episodul următor”, a declarat Iulia în cadrul emisiunii „La Măruță”.

„Nu am fost niciodată ușor de cucerit”

Iulia și iubitul ei, Mike, formează un cuplu de aproximativ 5 ani. „Prima dată am remarcat că purta șosete extrem de colorate. A ajutat și faptul că este un bărbat extrem de cult și manierat. Și faptul că a studiat vioară clasică.

Și, în general, faptul că zâmbesc cu adevărat doar atunci când mă ține în brațe. În momentul întâlnirii noastre, cred că era singurul român care nu știa absolut nimic nici despre televiziunile din România, nici despre celebra mea găină.

A fost puțin amuzant. Dar acesta a fost unul dintre lucrurile care m-au fascinat. Niciodată nu am agreat pupătorii de moaște mondene. Și nici catedralele dedicate lor. Nu am fost niciodată ușor de cucerit.

Cu siguranță am o personalitate care este ușor de suportat doar de către un bărbat puternic. El se încadrează perfect în fișa postului. Cu succes chiar”, spunea Iulia în trecut.

