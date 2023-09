Pe contul său de Instagram, Delia Matache a încărcat mai multe fotografii, unde apare în costum de baie și își scoate posteriorul în evidență. Mulți au fost de părere că artista, care face parte din juriul de la „iUmor”, a exagerat cu această apariție pe Internet și că nu ar trebui să își expună corpul atât de mult.

Comentariile dure nu au lipsit de pe contul de Instagram al cântăreței: „Ți-ai pierdut de mult decența și bunul simț… 40 de ani și degeaba”, „Din păcate nimic natural, ca și la Loredana Groza, care în tinerețe avea sânii lăsați. Și acum, la 50 sau cât o avea, are și sânii și fesele tunate! Hai să fim serioși! Există saloane de remodelare corporală, doar să te țină portofelul!”, „Sincer, cred că este o greșeală! Tu nu ai nevoie de stilul de promovare al Loredanei! Nu încă! Doar dacă nu ai schimbat publicul țintă, ceea ce m-ar face să nu mă mai număr printre fanii tăi…”, „Totuși suntem oameni și ești o persoană matură, care e exemplu pe care îl dai?!”, „Ca să ieși din anonimat ai face orice, să ieși la suprafață! Păcat de tine că ai ajuns să te vinzi, să îți arăți și cu*ul!”

După ce a citit comentariile pe care Delia le-a primit, Connect-R a avut o reacție neașteptată: „Păcătoșii judecă alți păcătoși, pentru că păcătuiesc diferit!”.

Delia Matache, adevărul despre intervențiile estetice pe care le are

În vârstă de 41 de ani, Delia Matache arată impecabil și multe dintre admiratoarele sale au vrut să afle care este secretul ei. Artista a decis să vorbească public despre intervențiile estetice, un subiect sensibil pentru multe vedete, care aleg să fie discrete cu schimbările pe care și le fac.

Cântăreața, care face parte din juriul show-ului „iUmor”, nu este împotriva intervențiilor estetice atât timp cât sunt făcute cu limită. Delia Matache a recunoscut că a apelat la medicul estetician și și-a mărit buzele cu acid hialuronic. De asemenea, ea este de acord cu botoxul în locul cremelor antirid.

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat.

Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a declarat Delia pe contul ei personal de TikTok.

