Regretul primei soții a lui Mihai Constantinescu. „La început am amânat pentru că amândoi aveam proiecte profesionale şi apoi au trecut anii, relaţia noastră s-a răcit”

Mihaela Constantinescu și Mihai Constantinescu s-au cunoscut pe vremea când ea avea 12 ani, iar el 26 de ani. După ani s-au reîntâlnit și s-au îndrăgostit. Au divorțat în anul 2003.

„Ne-am reîntâlnit la nunta lui Bjön Borg cu Mariana Simionescu. Eu venisem cu Ilie Năstase şi cu iubita lui. M-am dus la Mihai şi i-am spus „Ce mai faci?”. Îmi făcea plăcere să vorbesc cu el. I-am povestit despre bunicii mei şi Mihai m-a rugat să-l duc şi pe el acolo, pentru că el nu are rude la ţară. Asa a început relaţia noastră”, povestea prima soție a lui Mihai Constantinescu într-un interviu pentru revista Tango.

„Am trăit o iubire ca-n poveşti, sinceră şi pasională, nu ne doream altceva decât să fim împreună. Mergeam cu el la toate spectacolele, în turnee, eram nedespărţiţi. M-a iubit mult şi a demonstrat-o în cele mai speciale moduri. Mihai este un om care iubeşte viaţa şi nu poate refuza nimic din ceea ce îi ofera ea. Micile lui escapade au şubrezit relaţia noastră”, mai spunea ea.

Mihaela Constantinecu mărturisea, în același interviu, că singurul regret este că nu a avut un copil:

„Singurul regret este că nu am avut niciodată curajul să am un copil. La început am amânat pentru că amândoi aveam proiecte profesionale şi apoi au trecut anii, relaţia noastră s-a răcit”.

Mihai Constantinescu se află în moarte cerebrală la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca din Capitală, după ce luni seara a suferit un stop cardio-respirator. Mihai Constantinescu are la activ două operaţii pe cord: în urmă cu 12 ani i-au fost montate valve biologice, iar în 2017 a fost din nou operat. Artistul a avut probleme cardiace și înainte de Paște, fiind internat la Spitalul Universitar București.

