Bităneasca, cum este strigată de colegele apropiate, cu drag, doamna teatrului românesc a dat detalii intime în emisiunea de la Kanal D.

„Le-am operat degeaba”

A dezvăluit, de exemplu, că și-a operat pleoapele. E mulțumită de rezultat? Nu prea.

„O singură dată am apelat (la operații estetice – n.r.). Mi-am tăiat puțin din pleoape, erau foarte grase. Mi s-a părut că au căzut un pic. Dar le-am operat degeaba, fiindcă au revenit la forma lor inițială. Probabil trebuia să-mi sparg arcada, pomeții, dar am renunțat. Buzele niciodată nu le-am făcut. Iar dungile pe gât le am și acum. Eu mă consider o femeie chiar superbă. O femeie bine și frumoasă”, a spus Rodica Popescu Bitănescu, cu zâmbetul pe buze.

„Nu vreau să plâng, te rog”

Purtată în trecut, actrița a recunoscut că sărăcia din copilărie a marcat-o, iar zilele în care își păcălea foamea cu o cană de ceai o fac și acum să plângă. La fel, amintirea tatălui ei torturat în închisorile comuniste.

„Nu vreau să plâng în emisiunea asta, te rog. Nu vreau să întristez pe nimeni, iar oamenii se plictisesc să audă așa ceva”, a reacționat, cu lacrimi în ochi, actrița, în timp ce rememora momentele cumplite trăite de tatăl ei în timpul detenției.

În perioada aceea spune că a și dezvoltat o teamă care a făcut-o să fie foarte prudentă în viață, dar, totodată, i-a și dat puterea de a depăși foarte multe obstacole.

„Din cauza fricii, eu am devenit foarte prudentă. Frica este un sentiment neplăcut, nu e bine când te stăpânește. Eu sunt pregătită de orice. Am pățit multe, dar am trecut de foame, de frig”, a mărturisit Rodica Popescu Bitănescu.

