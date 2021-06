Festival cu 50 de artiști, în septembrie în București. Cine va urca pe scenă

Organizatorii le promit participanților că vor avea parte de „o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume”.

SAGA Festival este primul festival de muzică electronică din București. Acesta va aduce, conform organizatorilor, „o serie de show-uri spectaculoase, super efecte pirotehnice, design-uri extraordinare și un concept unic în România”.

„În ultimele două luni am prezentat un line-up format din superstaruri ale muzicii din întreaga lume, pentru prima dată în București. Totodată, în toată această perioadă, am lucrat intens pentru întregul concept pe care ne dorim să-l prezentăm publicului, totul pentru a aduce o experiență unică și revoluționară în România”, a declarat Allan Hardenberg, CEO ALDA, compania globală care are în portofoliu festivalul SAGA.

Artiști la SAGA Festival 2021

Sunt invitați peste 50 de artiști din muzica electronică. Pe scena principală SAGA Festival vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, iar alți artiști urmează să fie anunțați în curând.

Bilete la SAGA Festival 2021

Abonamentele pentru SAGA Festival pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al festivalului. În această perioadă, prețul abonamentelor este de 399 RON (Regular) și 899 RON (VIP).

