Untold 2021 are loc în septembrie! Primul mare festival anunțat în România

Când e UNTOLD 2021

UNTOLD, cel mai mare festivalul din Europa de Est, își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021.

Organizatorii au anunțat că Guvernul a dat undă verde pentru astfel de evenimente de amploare, fără vreo limită privind capacitatea.

„Astfel, datorită succesului pe care îl are campania de vaccinare, România este printre primele țări care își deschide porțile către publicul iubitor de festivaluri. UNTOLD 2021 va fi o reîntâlnire îndelung așteptată, după aproape doi ani de pauză, o sărbătoare mondială a revenirii la normalitate”, anunță organizatorii.

Fanii se pot înregistra pentru abonamente

Biletele pentru festivalul Untold se vor vinde din 10 iunie, mai anunță organizatorii.

Până atunci, însă, de astăzi, fanii festivalului UNTOLD care încă nu au un abonament sau bilet se pot înregistra pe untold.com pentru a achiziționa abonamente pentru ediția din acest an.

Abonamentele se vor pune în vânzare joi, 10 iunie, la prețul de 149 de euro plus taxe, doar pentru cei înregistrați pe untold.com.

De asemenea, toți fanii care și-au cumpărat abonamente pentru UNTOLD 2020 și le-au transformat în abonamente ANYTIME, pot opta, începând de joi, 10 iunie, pentru ediția din 2021.

Cine cântă la UNTOLD 2021

Organizatorii UNTOLD anunță că pregătesc și în acest an nume mari internaționale și cea mai intensă experiență de până acum.

De-a lungul anilor pe scenele festivalului Untold au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell ^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.

UNTOLD 2020 a fost amânat

Din cauza pandemiei de coronavirus, UNTOLD 2020 a fost reprogramat pentru 2021. „Trebuie să vă anunțăm că vom amâna ediția din acest an a UNTOLD pentru 2021. Le suntem recunoscători celor peste 95% dintre participanți care au schimbat biletele pentru ANYTIME PASS. Le mulțumim pentru încredere și le promitem că vom avea cele mai frumoase experiențe la oricare dintre următoarele trei ediții”, au notat organizatorii pe Facebook la vremea respectivă.

Cum a fost la UNTOLD 2019

Printre cei mai așteptați artiști la ediția UNTOLD 2019 a fost, cu siguranță Robbie Wiliams, prezent pentru prima dată la Cluj și a doua oară în România, relatează cluj.com.

Spectacolul a avut o producție impresionantă, cu instrumentiști, dansatori, costume, backing-vocals și, desigur, hiturile care l-au făcut celebru pe Robbie Williams. Alături de artist, a urcat pe scenă și tatăl acestuia, Peter Williams, cei doi interpretând împreună piesa „Sweet Caroline”.

