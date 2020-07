Secretele Geaninei Ilieș: „Am multe tatuaje, dar le scot la iveală doar în anumite perioade”

Doar apropiații și familia știu de marea pasiune a Geaninei Ilieș, aceea de a-și tatua corpul. Deși are o colecție impresionantă de tatuaje, cele mai multe fiind pe spate, doar cei care o văd în costum de baie, la plajă, știau despre existența lor. Fiecare desen permanent are o poveste, însă cel mai recent are o semnificație aparte. Astfel că Geanina are, pe mâna dreaptă, o pasăre care semnifică delicatețe, loialitate și iubire, iar pe mâna stângă semnul zodical de la săgetător.

Chiar dacă Geanina este născută în zodia gemeni, a ales să-și tatueze ascendentul, fiind de părere că se regăsește mai mult în zodia săgetător. Cele mai mari și mai profunde sunt pe spate: anul de naștere a fiului său, Patrick, în cifre romane, și un citat celebru „Throw me to the wolves and I’ll return leading the pack” (n.r. Aruncă-mă între lupi și mă voi întoarce conducând haita), la care se adaugă cel mai recent, pe omoplatul stâng, o gheară de lup. Gheara este întruchiparea iubirii pentru libertate și independență, având o strânsă legătură cu citatul menționat mai sus.

„Da, am mai multe tatuaje pe corp. Chiar recent mi-am mai făcut unul. Atunci când decid să-mi tatuez ceva, am grijă să aleg un loc pe care să nu-l văd. Mai mult decât de atât, îmi place să le scot la iveală doar în anumite perioade ale vieții mele, spre exemplu în vacanță, în timpul meu liber. Mi se pare ok să avem câte o pasiune, însă cred că o să mă opresc aici”, a declarat Geanina, pentru Libertatea.

Citeşte şi:

Geanina Ilieș a scăpat la mustață de faliment: “Am reușit să vând clinica de remodelare corporală”

Geanina Ilieș a împlinit azi 35 de ani. Cum a sărbătorit și care e cel mai mare regret pe care-l are până acum: “Bunicul îmi spune mereu să-mi caut alt job”

“Gândesc ca un bărbat și mă comport ca o doamnă” Geanina Ilieș a revenit pe micul ecran pe postul de prezentatoare a emisiunii „Gospodar fără pereche”

PARTENERI - GSP.RO Cine este senatorul care anunță din nou că are coronavirus. Cum a fost prins cu minciuna prima dată

PARTENERI - PLAYTECH.RO Mihai Gâdea a primit o lovitură de proporții. Ce a făcut soția prezentatorului de la Antena 3

HOROSCOP Horoscop 11 iulie 2020. Racii au motive de conflict cu partenerul de cuplu sau cu cei din familie