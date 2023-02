Sud-africanul care se creștinează pentru soția română: „Sunt protestant, dar îmi place ceea ce văd în bisericile ortodoxe”

Pe 1 decembrie 2022, sud-africanul Johannes van Heerden, rugbist naturalizat român, își afirma într-un interviu Libertatea afecțiunea pentru țara în care locuiește de un deceniu: „Mie, când se cântă imnul, mi se face pielea ca de găină! Nu înțeleg de ce românii vorbesc așa urât de țara lor”. Mai mult, cel alintat „Ionică” sau „Petrică” de către coechipieri a fredonat versurile din „Deșteaptă-te, române!”.

„Este alegerea mea”

La câteva săptămâni distanță, jucătorul lui Dinamo București și membru important al echipei naționale care va juca la Campionatul Mondial în toamnă a făcut anunțul oficial. „Îmi iubesc soția, familia, România mea. Înaintea nunții, care probabil va fi după Mondial, ca să avem timp s-o facem ca lumea, am decis să mă creștinez în rit ortodox. Este alegerea mea! Fiindcă eu mă simt atașat de România, de valorile acestei țări, îmi văd viața aici pentru totdeauna. Eu sunt protestant de fel, dar îmi place, iubesc ceea ce văd în bisericile ortodoxe, am fost cu viitoarea soție, cu Laura”, a mărturisit Johannes pentru Libertatea.

Rugbistul Johannes van Heerden

„Oamenii mă opresc pe stradă și mă felicită. Ăăă, parcă te cunosc de undeva… Aaa, am citit că iubești România, că vrei să faci nuntă cu o româncă, bravo, felicitări, să fiți sănătoși!”, îi spun românii uriașului de 1,96 m. „Oamenii îmi zâmbesc, eu le zâmbesc, le spun Doamne ajută! și totul este bine”, a completat Van Heerden, sportiv care are deja peste 50 de selecții în echipa tricolorilor, din 2015 încoace, de când a primit cetățenie.

Se gândește dacă să ia numele soției

Sportivul tocmai s-a întors dintr-o vacanță cu viitoarea mireasă, Laura Adriana, de la Istanbul. „M-a luat de tânăr să vadă dacă rezist și când voi alerga cu propriii noștri copii. Am făcut zeci de mii de pași, ne-am plimbat peste tot.”

Acum trebuie să decidă cine ia numele cui după nuntă. „Uite, nu m-am gândit ce nume românesc o să-mi iau după botez. Eu cu iubita ne amuzăm. Am zis că poate îmi iau numele ei de familie, Cristescu, și-l ia și ea pe al meu, o să avem o sumedenie de nume”.

