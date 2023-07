Cristina Spătar și Alin Ionescu s-au căsătorit în anul 2008 și au divorțat opt ani mai târziu. Artista a suferit enorm în urma separării, mai ales că rămăsese singură să își crească cei doi copii, Aida și Albert.

De mai bine de un an, soarele a răsărit pe strada vedetei, mai exact de când l-a cunoscut pe Vicențiu Mocanu, actualul ei soț. Cristina Spătar este foarte fericită că are parte de toată susținerea din partea partenerului ei.

„Suntem la fel, nu s-a schimbat nimic, suntem foarte ocupați amândoi, mă bucur că mă susține cu muzica, asta e cel mai important lucru și îmi doresc foarte mult să fac în paralel și folclor și muzica mea și sper să reușesc tot ce mi-am propus vizavi de muzică. Să fim sănătoși și noi, și copiii, să mă asculte, că anul ăsta Aida e a cincea și Albert e a opta, îți dai seama ce ani grei o să avem, în afară de asta, cu Dumnezeu înainte, sper să fie bine. Una e să fii singură și una e să ai pe cineva cu care să te consulți atunci când vine vorba de copii”, a declarat Cristina Spătar în emisiunea lui Cristi Brancu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Recentul raport al Institutului Elie Wiesel: crește promovarea de narațiuni și teorii ale conspirației antisemite, de la Lavric la Gușă și Călin Georgescu

„Cât o vrea Dumnezeu atât vom fi și cât o să țină, o să țină și chiar nu am așteptări”

Artista spune că nu este o femeie geloasă, iar după divorțul de Alin Ionescu ea a învățat să nu mai aibă așteptări. Cristina Spătar a rămas cu teama de a nu se despărți de omul pe care îl iubește.

„Eu nu, poate el puțin așa (n. red. este gelos), eu n-am nicio treabă, sunt foarte liniștită. Eu, după experiența pe care am avut-o, nu mai am așteptări. Cât o vrea Dumnezeu atât vom fi și cât o să țină, o să țină și chiar nu am așteptări. Mi se pare că trăiesc o perioadă foarte frumoasă și mă bucur de ea și am învățat să nu mai fiu temătoare, că eram atât de speriată să nu mă despart, vedeam pe toată lumea că divorțează”.

Cristina Spătar s-a căsătorit religios cu Vicențiu Mocanu pe data de 24 iunie. Îndrăgostiții au trăit emoții intense la biserică, la slujbă, iar apoi s-au distrat la un restaurant din Vâlcea până la orele dimineții. La petrecere au participat aproximativ 500 de invitați.

Cristina Spătar și soțul ei nu locuiesc împreună

Cristina Spătar are o vilă spectaculoasă în Crevedia, evaluată la 100.000 de euro, iar soțul ei afacerist deține o proprietate în Vâlcea. În cadrul unei emisiuni TV, vedeta din showbizul românesc a povestit că în timpul săptămânii merge în orașul natal al soțului ei, iar weekendurile le petrec la domiciliul ei.

Recomandări Filmarea cu Piedone care ia la rost o minoră gravidă, verificată de autorități: „E interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului”

„Nu m-am mutat la Vâlcea. Locuiesc în continuare în Crevedia și facem naveta. O dată pe săptămână merg eu acolo, în weekenduri vine el aici. Cred că e mult mai fain așa”, a declarat Cristina Spătar, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.

Playtech.ro Kate, moment jenant în public! A fost umilită de faţă cu toţi, imaginile au apărut pe internet

Viva.ro Cătălin Bordea, dezvăluiri dureroase după divorț! Ce a dezvăluit despre Livia: 'Mi-am pierdut soția, dar...'

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața

FANATIK.RO Ce au pățit mai mulți turiști români în Albania. Vacanța s-a transformat într-un coșmar: ”Ne pare rău că am ales această destinație”

Știrileprotv.ro Pățania unei familii de români în Thassos: ”Vecinii noștri, cu ML de 100.000 în față, au încins niște cefe pe balcon”

Observatornews.ro Leguma adusă din Nepal pe care a mizat o familie de producători din Gorj. E aur pentru sănătate şi se vinde cu 20 de lei kg

Orangesport.ro Ce s-a întâmplat după 24 de ore cu generalul arătat cu degetul de Gigi Becali. Finanţatorul FCSB tuna: "Toţi care s-au luat cu mine au căzut în belele"

Unica.ro Cum arată Tarkan la 23 de ani de la succesul cu piesa 'Simarik'. Artistul s-a așezat la casa lui și are o familie superbă