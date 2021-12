Trupa ABBA a lansat în septembrie „I Still Have Faith In You” și „Dont Shut Me Down”, iar în noiembrie a apărut și melodia „Little Things”. Videoclipul piesei de Crăciun a fost lansat pe 3 decembrie pe canalul oficial al formației, care are 3,23 de milioane de urmăritori.

Dar, pentru că unul dintre fanii ABBA nu a vrut să aștepte lansarea oficială, a realizat pe 8 noiembrie un filmuleț cu piețele de Crăciun din marile orașe ale lumii. La final, sunt incluse și câteva secvențe cu Piața Sfatului din Brașov.

ABBA a lansat pe 3 decembrie videoclipul oficial al piesei „Little Things”, prima melodie cu tematică de Crăciun a legendarei trupe suedeze. Videoclipul prezintă un grup de elevi care discută într-o sală de clasă despre tehnologia pe baza căreia vor fi realizate concertele din seria „ABBA Voyage”, planificate pentru 2022 în Londra.

În videoclip, elevii îşi transformă sala de clasă într-un studio de producţie şi, folosind o tehnologie inovatoare, pun la rândul lor în scenă un concert. Rezultatul este un spectacol ABBA cu tematică de Crăciun, a informat Agerpres.

Melodia „Little Things” face parte din noul album „Voyage”, pe care trupa ABBA, formată din Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad, l-a lansat la începutul lunii noiembrie. Este primul album de studio al legendarei formaţii după aproape 40 de ani.

