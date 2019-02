Olimpia Melinte este una dintre cele mai în vogă actrițe de la noi. După ce a cucerit Spania, unde a fost nominalizată la aproape toate premiile din domeniu, tânăra s-a întors în țară, pentru a juca într-un serial-dramă, adaptare a PRO TV după „Contele de Monte Cristo”, alături de Andrei Aradits și Adrian Nartea. Chiar dacă o fascinează personajul pe care îl interpretează, Olimpia spune că nu seamănă deloc cu Eliza, singurul lucru în comun fiind relația pe care o are cu familia.

„Eliza e cea care ține afacerea familiei și datorită ei lucrurile merg. Ea e managerul hotelului. Am intrat în zona asta un pic, de management și economie, dar la un nivel foarte mic, n-aș putea să zic că am studiat prea mult problema. Am avut cumva noroc, pentru că l-am avut ca exemplu pe tatăl meu, el a manageriat mulți ani un hotel și, cumva, am învățat din felul în care se comporta el cu lumea și cum lucra el cu oamenii din hotel. În mine existau lucrurile astea din copilărie și le-am folosit. Am mai discutat cu el despre asta și în timpul filmărilor”, ne-a explicat actrița.

„Știe tot Iașiul, nu doar familia, ce fac eu și unde filmez”

Chiar dacă nu i-au refuzat nimic și au susținut-o să devină actriță, Olimpia spune că părinții au vrut totuși să se asigure că fiica lor va avea un trai decent și i-au cerut să facă și o facultate „serioasă”, ca un plan de rezervă.

„Ai mei m-au susținut dintotdeauna. Niciodată nu mi-au zis NU. E adevărat însă că după ce am terminat Actoria, mi-au spus să mai fac o facultate serioasă, că mi-o plătesc ei, și am făcut Jurnalism. Eram la master la Actorie și în paralel făceam Jurnalism. Dar m-au susținut mereu și sunt foarte mândri. Mama este fanul meu numărul 1. Cred că știe tot Iașiul, nu doar familia, ce fac eu și unde filmez și ce urmează să iasă și unde joc în București”, ne-a mai povestit ea.

