De Denisa Macovei,

Alina Pușcău vorbește perfect română deși stă de 25 de ani în America

„Vorbesc în românește doar cu mama, atât. Câteodată mai vorbesc și în engleză cu ea și imediat mă ceartă. Sunt dăți când nu îmi găsesc imediat cuvintele și îmi vine mai repede în minte varianta în engleză. Mă ceartă și când greșesc”, ne-a mărturisit Alina Pușcău. Fotomodelul își sună în fiecare zi mama, pentru a-și mai domoli dorul de casă și de părinți și pentru a vorbi tihnit în limba maternă, lucru pe care nu are cu cine altcineva să-l facă, în anturajul ei din America neregăsindu-se români.

Alina Pușcău s-a mutat la New York când avea 14 ani

Când nu ajunge acasă, se duc părinții la ea, la New York

Alina și-ar dori să poată veni mai des în România, dar proiectele în care este implicată o țin departe de țara natală. În aceste condiții, ca să-și poată vedea părinții, îi ia la ea, la New York. Face asta de vreo 10 ani, cu regularitate. „Am adus-o pe mama la New York, acum 10 ani, și zicea «sușa» și nu înțelegeam ce-mi cere. Ea voia sushi. Sau o întreba lumea «How old are you?”» (Câți ani aveți? – n.r.) și ea răspunea că este bine și le mulțumea. Atunci au stat părinții mei 6 luni cu mine la New York și a fost frumos, extraordinar chiar. Mama este foarte mândră de mine. Am luat-o și la Paris, Miami, Los Angeles, peste tot”, ne-a mai spus Alina.

VIDEO: George Capoianu

Citeşte şi:

Gestul neașteptat făcut de fiica Andreei Marin, după tragedia din Caracal. „L-a rugat pe tatăl ei să o și înregistreze”

GSP.RO Reactia stranie a Serenei Williams cand a fost intrebata de Simona Halep. Jurnalistii au ramas cu gura cascata

Unica.ro 'Lady Diana ar fi fost îngrozită de un asemenea comportament...' Englezii au ajuns la capătul răbdării cu ducesa Meghan și nu îl mai suportă nici pe Harry