De când a devenit mamă, viața Vlăduței Lupău s-a schimbat complet. Cântăreața nu mai poate sta departe de fiul ei, Iair, iar acum a fost nevoită să plece în America, acolo unde se va întâlni cu fanii săi. Vlăduța a plecat cu inima frântă, pentru că știe că dorul de băiețelul ei va fi foarte mare.

„Ș-am plecat… departe! Inima mea e ?/❤️”, a scris vedeta pe Instagram. Soțul ei a încercat să o liniștească și să o asigure că fiul lor este pe mâini bune acasă: „E cu tati, deci e pe mâini bune”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Vlăduța Lupău a postat câteva fotografii în care își ține fiul în brațe ultima dată înainte de plecare. Interpreta de muzică populară a plecat singură în SUA, deși trebuia să o însoțească cumnata ei. Andreea Rus a avut câteva probleme cu compania aeriană cu care urma să zboare.

„Am primit foarte multe întrebări legate de ce s-a întâmplat, nu apuc să răspund la toate pentru că sunt ocupată să mă cert cu cei de la Luthansa. Eu am luat viza în 2019, înainte să mă căsătoresc, deci pe numele vechi. Acum am pașaport cu numele nou. La Ambasadă mi-au spus că nu este nevoie să îmi schimb viza, deoarece pot călători cu ambele pașapoarte (cel cu viza și cel cu numele nou+ certificatul de căsătorie în original la mine). Problema a fost ca la check-in la Lufthansa nu au putut să îmi genereze biletul până nu au sunat în Germania, cei din Germania în US și înpoi în România. Am primit ok-ul de la Lufthansa la ora 6:13, în condițiile în care eu am ajuns la aeroport la 4:30, și avionul a plecat la 6:20. Pentru că am pierdut primul zbor, nu am cum să le prind nici pe următoarele, iar cei de la Lufthansa nici nu m-au ajutat cu o soluție, au spus că nu au cum să mă pună pe alt zbor și că sunt șanse să mi se anuleze și returul pentru că nu am făcut prima parte din zbor, așa că mi-am cumpărat singură un alt bilet de avion și am să plec astăzi la ora 14. Vlăduța Lupău, așteaptă-mă”, a spus Andreea Rus, cumnata Vlăduței Lupău, pe Instagram.

