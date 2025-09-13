{ez-toc]

Voci puternice, emoții copleșitoare și interpretări memorabile au marcat, aseară, începutul sezonului 13 cu noroc. Antrenorii au luptat pentru concurenți, s-au bucurat de prestațiile lor și au transmis energia din platou celor de acasă, iar spectacolul a atins cote maxime: „Iubesc Vocea României pentru că întâlnesc oameni ca tine!”, a spus Irina Rimes.

Audiență prima ediție Vocea României, sezonul 13

Un debut de sezon care a arătat, din prima clipă, că Vocea României 2025 scrie istorie! Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:38, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.6 puncte de rating și 28.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.9 puncte de rating și 14.5% share.

Peste 1.1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:43, peste 1.4 milioane de români se uitau la Vocea României.

Cine sunt concurenții calificați

Cel care a deschis seara cu o întoarcere de 4 scaune și i-a impresionat pe antrenori, Adrian Cârciova (Tony Baboon), a ales să meargă mai departe alături de Irina Rimes. Smiley i-a convins pe Charlize Maalouf și Peter Donegan să vină în echipa sa, după ce s-a luptat cu toți ceilalți antrenori care au fost surprinși de momentele lor.

Tudor Chirilă l-a câștigat, după ce a dat un SuperBlock, pe cel care a reușit să-i deruteze cu prestația sa: Ștefan Burlacu, iar Florentina Matei, care a întors toate scaunele cu interpretarea ei, a ales tot echipa Tudor. Theo Rose și Horia Brenciu au reușit să aducă în echipa lor două voci puternice care au făcut show: Denisa Cramba și Paul Ananie.

Etapa audițiilor pe nevăzute continuă vineri, de la 20:30. Emisiunea Vocea României poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

