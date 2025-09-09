Când începe Vocea României 2025

Vocea României scrie un nou capitol: sezonul #13cuNoroc – care vine și cu promisiunea unor surprize ce vor face show-ul mai intens, mai imprevizibil și mai plin de momente memorabile atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori.

Din 12 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20.30, Vocea României revine la Pro TV cu noi concurenți talentați, dar și cu povești impresionante.

Cine prezintă Vocea României 2025

Pavel Bartoș este deja pregătit să-i încurajeze pe concurenți și să trăiască alături de ei emoțiile competiției. În culise, acolo unde pulsul crește, Pavel este alături de ei și susținătorii lor: „Perioada asta vine cu cea mai mare încărcătură emoțională pentru mine, nu aveți idee prin ce stări trec toți concurenții care își pun munca, visurile și pasiunea, în câteva minute, pe scenă.

Mă bucur că pot să fiu alături de ei, de susținătorii care, de cele mai multe ori, au cele mai mari emoții. Pentru al 13-lea an voi spune, cu toată forța: SĂ FIE VOCE! Şi cu… noroc – pentru ei, pentru concurenți, dar și pentru antrenorii noștri care, pe lângă munca de convingere, trebuie să se încreadă și în… noroc!😉”.

Cine sunt jurații de la Vocea României, sezonul 13

Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes și Theo Rose & Horia Brenciu revin pe scaunele de antrenori cu și mai multă poftă de competiție și de muzică bună. Fiecare dintre ei pornește cu același obiectiv clar: să descopere acele voci unice, capabile să cucerească nu doar scena „Vocea României”, ci și inimile publicului.

Tudor Chirilă, jurat la Vocea României, sezonul 13

Tudor Chirilă este actor, muzician și solistul trupei Vama, cunoscut și ca antrenor la Vocea României din 2014. Este apreciat pentru implicarea și stilul său empatic cu concurenții. De-a lungul timpului, a câștigat șase sezoane ale competiției, având chiar și un record de 4 victorii consecutive.

Smiley, jurat la Vocea României, sezonul 13

Smiley este cântăreț, compozitor și producător, prezent în juriul Vocea României încă de la primul sezon. În sezonul 13, el revine ca antrenor alături de Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu. Este cunoscut pentru energia și voința sa, implicându-se activ în pregătirea concurenților.

Irina Rimes, jurat la Vocea României, sezonul 13

Irina Rimes este una dintre cele mai apreciate artiste din România și face parte din juriul Vocea României încă din 2018. În sezonul 13 al emisiunii, care va debuta în septembrie 2025, ea revine în rolul de antrenor alături de Tudor Chirilă, Smiley și duo-ul Theo Rose & Horia Brenciu.

Irina Rimes este cunoscută pentru stilul său unic și pentru faptul că a reușit să ajungă în finale cu voci remarcabile, chiar dacă nu a avut încă un câștigător. În acest sezon, ea a ales să schimbe locul în platou, mutându-se de lângă Tudor Chirilă, cu care a avut un schimb acid de replici în trecut, sperând că astfel va aduce mai mult noroc echipei sale.

Theo Rose & Horia Brenciu, la Vocea României, sezonul 13

În sezonul 13 al emisiunii Vocea României, Horia Brenciu și Theo Rose formează un duo energic și plin de umor, aducând un suflu proaspăt și o atmosferă relaxată pe platou. Theo Rose, cunoscută pentru stilul său unic și carisma sa, completează perfect stilul exuberant al lui Horia Brenciu, iar împreună creează o echipă deosebită. Această formulă a fost deja apreciată de fani în sezonul precedent și continuă să aducă momente memorabile în acest sezon.

În ce zi va fi difuzată Vocea României 2025

Sezonul 13 vine și cu promisiunea unor surprize care vor face show-ul mai intens, mai imprevizibil și mai plin de momente memorabile atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori, pentru că show-ul din acest an devine un adevărat talisman pentru toți cei care cred în visurile lor.

În fiecare vineri, de la ora 20.30, Vocea României revine la Pro TV.

Care este premiul la Vocea României 2025

Marele premiu de la Vocea României 2024 e în valoare de 100.000 de euro. Câștigătorul sezonului va pleca acasă și cu trofeul show-ului.

Cine a câștigat Vocea României în anii trecuți

Sezonul 1 – Ștefan Stan

Sezonul 2 – Julie Mayaya

Sezonul 3 – Mihai Chitu

Sezonul 4 – Tiberiu Albu

Sezonul 5 – Cristina Bălan

Sezonul 6 – Teodora Buciu

Sezonul 7 – Ana Munteanu

Sezonul 8 – Bogdan Ioan

Sezonul 9 – Dragoș Moldovan

Sezonul 10 – Iulian Nunucă

Sezonul 11 – Alexandra Căpitănescu

Sezonul 12 – Aura Șova

