Și-a dorit să studieze în străinătate, iar mama sa nu a putut să-l ajute cu bani pentru a-și urma visul. Zarug a mărturisit că a fost nevoit să își vândă mașina pentru a putea să plece în Paris să studieze.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, fostul concurent de la „Asia Express” a mărturisit că a avut un iubit chinez în Paris. Relația lor nu a durat prea mult, pentru că după un an s-au despărțit. Zarug a povestit că nu a suferit în urma despărțirii, dat fiind faptul că relația era toxică, iar iubitul lui avea un comportament puțin cam agresiv.

Designerul a dezvăluit că nu a fost niciodată îndrăgostit de acesta, însă s-a folosit de el pentru a-l uita pe bărbatul pe care pusese ochii în România. Mai mult, Zarug povestește că iubitul chinez era mereu pus pe scandal și venea în mijlocul nopții și dădea cu pumnii și picioarele în ușă, după ce era refuzat.

„Am avut un singur iubit în Paris. Iubit cu care am fost un an. Era nebun rău, Vărsător la fel ca mine, chinez. Numai cu un nebun din ăsta puteam să mă combin. Ca să fiu foarte sincer, m-am simțit ușurat pentru că nu am fost îndrăgostit de el. L-am folosit ca să-l uit pe altul, rămas în România. M-am simțit prost când ne-am întâlnit după niște ani și a simțit el nevoia să-mi mărturisească că eram noi prea tineri și fără experiență și de asta nu a mers relația. Era cu bătut la trei noaptea în ușă, cu pumni și picioare, cu scandal. Ăsta era nebunul satului. Noi ne certam și eu îi spunea pa și el venea la 3 noaptea să îmi bată mie în ușă și să mă fac de râs la vecini. Lui i se părea romantic, iar mie mi se păreau toxice gesturile astea”, a mărturisit Zarug la podcast.

Cum și-a asumat Zarug orientarea sexuală

La podcast, fostul concurent de la „Asia Express” a povestit că încă de la vârsta de 5 ani i-a plăcut să se îmbrace în rochițe: „am simțit toată viața că sunt altfel, că nu sunt ca ceilalți”. Târziu, la vârsta maturității, Zarug a decis să le spună celor apropiați despre orientarea sa sexuală: „m-am simțit ușurat când i-am dat o scrisoare maică-mii, înainte să plece în Germania la niște negocieri, și i-am spus să o citească când are chef. Celorlalți le-am dat un sms de grup. Tot prin mesaj mi-au răspuns și ei”, a mai continuat Zarug.

