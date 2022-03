Participarea la „Asia Express” l-a făcut pe Zarug să fie și mai cunoscut publicului. Designerul a fost invitat recent la emisiunea online „În Oglindă”, unde a vorbit despre relațiile sale. Zarug nu și-a ascuns niciodată orientarea sexuală și și-a asumat întotdeauna alegerile pe care le-a făcut.

Fostul concurent de la „Asia Express” a povestit despre decepția pe care a avut-o în dragoste atunci a plecat de la Paris, oraș în care a locuit o bună perioadă. Zarug susține că se îndrăgostise prostește. El a ajuns în Franța pentru că și-a dorit să studieze în străinătate, iar mama sa nu a putut să-l ajute cu bani pentru a-și urma visul.

„Să zicem… Nu era vorba de dragoste neapărat. Era vorba de un băiat dintr-un oraș de provincie, cu zero experiență în privința afectelor, căruia îi dăduse un alt băiat mai multă atenție decât altul, dar nu din punct de vedere sexual. Mi-am făcut singur viața un calvar.

M-am îndrăgostit de cineva prostește. Demersul de a-mi schimba cu totul viața i-o datorez și acestui băiat”, a povestit Zarug, relatează Fanatik.

Chiar dacă a fost afectat de despărțire, designerul a învățat o mulțime de lucruri din această experiență prin care a trecut. De asemenea, Zarug spune că el este cel care a greșit cumva în situația respectivă.

„Eram destul de fraier. Cum e orice tânăr, foarte tânăr, cu zero experiență, când se îndrăgostește prima oară. Era simpatică toată dinamica aia. Nu era reciproc sentimentul ca sexualitate vorbind, dar sufletește era o apropiere foarte simpatică. Am petrecut foarte mult timp împreună. Cred că eu am greșit, cumva”, a mai spus Zarug.

