„Eu, la rândul meu, am fost acuzat că sunt unii care plătesc. Nu plătește nimeni, domnule! Toată lumea este liberă. Da, uitați, am adus aici special hârtia, uitați - vă și arăt - de la mandatarul financiar: zero. Zero buget! Dar știți de ce? Pentru că trebuie să crezi cu desăvârșire că suntem în mâna lui Dumnezeu. Așa cum au crescut și au trăit și au crezut moșii și strămoșii noștri. Ați înțeles?”.