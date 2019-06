Dacă ajungi în Brașov, atunci trebuie să îți completezi lista de obiective turistice și cu următoarele locații. Din fericire, indiferent de anotimp, orașul Brașov oferă o mulțime de oportunități de relaxare și distracție. Cele mai importante puncte de atracție ți le prezentăm mai jos.

Top 15 obiective turistice în Brașov și împrejurimi pe care trebuie să le vezi

Piața Sfatului – cel mai vizitat loc din Brașov

Dacă ajungi în Brașov nu ai cum să ratezi o plimbare în Piața Sfatului. Este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice și datorită faptului că aici sunt organizate foarte des evenimente artistice, culturale, concerte în aer liber, târguri, etc. În Piața Sfatului din Brașov are loc în fiecare an și spectacolul ”Cerbul de Aur”.

Situată chiar în centrul orașului, Piața Sfatului este și o zonă pietonală unde te poți plimba, relaxa la terase ori face cumpărături.

Casa Negustorilor – cunoscută și sub numele de Casa Hirscher

Cu o arhitectură excepțională, Casa Negustorilor datează de la mijlocul secolului al XVI-lea, pe vremuri, acolo era locul unde negustorii se strângeau și își vindeau mărfurile. Ulterior, Casa Negustorilor a devenit un complex turistic, iar acum este unul dintre obiectivele turistice importante ale orașului Brașov des vizitat de turiștii din toată lumea. Clădirea este spectaculoasă deoarece are o lungime de peste 65 de metri și este alcătuită din două pavilioane separate și o curte interioară. Obiectivul turistic din Brașov ocupă primul loc între construcțiile civile ale orașului din secolul XVI.

Biserica Neagră – simbolul orașului Brașov

Biserica Neagră poartă această denumire deoarece în anul 1689 în urma unui incendiu care a cuprins tot orașul, o mare parte din biserică a luat foc. La început lăcașul a purtat denumirea de hramul Sfintei Maria, dar ulterior a fost acceptată această nouă denumire. Reprezintă unul dintre obiectivele turistice reprezentative ale orașului deoarece este cea mai mare construcție sacrală din România și posedă cea mai mare colecție de covoare orientale din Europa. De asemenea, în turnul Bisericii Negre se regăsește cel mai mare clopot din România, cu o greutate de aproximativ 6.000 kg.

Strada Sforii – cea mai îngustă stradă din Europa

Strada Sforii a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale orașului Brașov. Este recunoscută pe plan mondial drept cea mai îngustă stradă din Europa și are o vechime de câteva secole. Strada Sforii a fost folosită mulți ani drept o cale de legătură între strada Porta Schei și Cerbului, pe aici treceau pompierii pentru a ajunge mai repede în cazul unui incendiu în Schei.

Strada Sforii din Brașov are o lungime de 80 de metri și o lățime care variază între 111 cm și 135 cm.

Poiana Brașov – cea mai renumită stațiune montană din România

În ultimii ani, Poiana Brașov a devenit cel mai important obiectiv turistic din apropierea orașului Brașov. Stațiunea montană este renumită la nivel internațional ca și o atracție turistică deoarece aici se găsește cel mai mare domeniu schiabil din țară, lungimea pârtiilor este de aproximativ 25 de km. De asemenea, tot în aceeași zonă se regăsesc și o mulțime de alte obiective turistice renumite precum: Castelul lui Dracula sau Cetatea Râșnov.

Satul Viscri – satul prințului Charles

În apropiere de Brașov vei regăsi și un obiectiv turistic foarte vizitat de turiști devenit faimos de când Prințul Charles și-a cumpărat aici o proprietate. Satul este listat în Patrimoniul Mondial UNESCO și oferă o imagine curată și plină de arhitectură a caselor tradiționale săsești. Aici vei vedea aproape la toate casele obloane din lemn vopsite în culori aprinse.

Castelul Bran – Brașov

Castelul Bran – cunoscut și drept Castelul lui Dracula

La 30 de km de Brașov vei putea vizita unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice. Castelul Bran are în spate o mulțime de mistere fascinante și o istorie foarte interesantă. A fost construit inițial în scop militar, însă pe parcurs structura acestuia s-a tot schimbat. Foarte mulți turiști aleg să îl viziteze datorită poveștii despre Dracula.

Templul Ursitelor – locul unde dorințele se împlinesc

Situat la 45 de km de Brașov, Templul Ursitelor de la Șinca Veche are o poveste fascinantă. A devenit unul dintre cele mai vizitate obiective turistice deoarece oamenii care au fost acolo au susținut că acesta este locul unde dorințele devin realitate. Specialiștii în radiestezie (fenomenul prin care un sistem viu recepționează extrasenzorial un anume semnal infoenergetic de interes, necunoscut) au susținut că locul, Templul Ursitelor, emană o energie curată și rar întâlnită.

Prima Școală Românească – cel mai frumos muzeu din Brașov

În interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Scheii Brașovului vei regăsi Prima Școală Românească. Clădirea este un obiectiv turistic deoarece aici au avut loc primele cursuri de limba română, în anul 1583 și tot aici s-au tipărit primele cărți de limba română. Tot aici se regăsește și Muzeul Prima Școală Românească, locul de unde poți afla povestea școlii, dar și povestea primilor elevi care au învățat aici.

Satul Săsesc Prejmer – cel mai frumos sat săsesc din România

Aflat la 15 km de Brașov, satul săsesc Prejmer a devenit un obiectiv turistic pe care nu trebuie să îl ratezi. Este celebru datorită bisericii fortificată ce este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, biserică ce este o mărturie a tradiției sașilor transilvăneni. Este cea mai impunătoare biserică fortificată din sud-estul Europei, deține și trei stele Michelin, cea mai înaltă distincție pentru o clădire de la noi din țară.

Cetatea Râșnov – Brașov

Cetatea Râșnov – cea mai veche cetate din orașul Râșnov

Un obiectiv turistic în care vei vedea una dintre cele mai bine păstrate cetăți din Transilvania. Cetatea Râșnov este denumită și Cetatea Țărănească pentru că aici, prima și principala ocupația a constructorilor a fost agricultura. Datează din anul 1335 și are un stil arhitectonic simplu care se aseamănă cu cel al caselor obișnuite, însă își păstrează aerul medieval chiar și după 500 de ani de existență.

Cetățuia – Dealul Cetățuia sau Cetățuia Brașovului

Un obiectiv turistic important care se află aproape de centrul istoric al orașului Brașov. Din Cetățuie poți admira frumusețea orașului Brașov, partea istorică și cea nouă a orașului, dar te poți relaxa și la terasa aflată în interior. Cetățuia Brașovului a servit în trecut ca închisoare și depozit.

Tâmpa – rezervație naturală unde vei găsi 35% din speciile de fluturi din România

Muntele Tâmpa este unul dintre obiectivele turistice principale ale orașului Brașov. Are aproximativ 950 de metri și o dată ajuns acolo vei avea ocazia să vezi cea mai frumoasă priveliște asupra orașului. Muntele Tâmpa este o arie protejată, se întinde pe o suprafață de 150 de ha și este recunoscut deja pentru florile rare pe care le poți vedea acolo, dar și pentru multitudinea de specii de fluturi.

Cetatea Rupea – Brașov

Cetatea Medievală Rupea – cetatea care a renăscut din cenușă

Cetatea Medievală Rupea se află în topul celor mai vechi fortificații din România. În perioada comunistă, cetatea ajunsese ca o ruină, iar din anul 2002 au început demersurile pentru renovarea întregului oraș Rupea. În anul 2013 s-au terminat toate lucrările de renovare, iar de atunci Cetatea Rupea a devenit un obiectiv turistic vizitat lunar de mii de turiști pe lună.

Parc Aventura – locul plin de adrenalină

Aici vei găsi cel mai mare parc de aventură din Europa de Est. Tot mai cunoscut și vizitat în ultimii ani, parcul de aventură este un obiectiv turistic important al orașului deoarece deține 15 trasee de dificultate progresivă, jocuri, tiroliană, dar și o mulțime alte activități ce pot fi făcute atât de începători, cât și de avansați. Cel mai mare traseu din parc are o înălțime de aproape 20 de metri.

Dacă alegi Brașov ca și destinație de vacanță, fă-ți timp și pentru degustarea preparatelor culinare din restaurantele tradiționale. Te vei bucura de cele mai gustoase preparate, dar și de băuturile tradiționale puse la dispoziție de negustorii din oraș și nu numai.

Brașovul este orașul ideal pentru o vacanță în orice perioadă a anului datorită obiectivelor turistice pe care le poți vizita oricând.

