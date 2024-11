Reprezentanții opoziției au vrut să afle cine este responsabil pentru accidentul care a ucis 15 persoane în gara din Novi Sad la 1 noiembrie, în timp ce colegii lor aflați la guvernare, care au o majoritate în legislatura Serbiei, încercau să adopte un proiect de lege privind bugetul de stat de anul viitor.

Opoziția a afișat un banner care arăta o amprentă roșie pe care scria „aveți sânge pe mâini”. Parlamentarii din partidul de guvernământ au răspuns cu un banner în care acuza opoziția că vrea „război în timp ce Serbia vrea să lucreze”.

Violențele au izbucnit când cele două părți au încercat să apuce reciproc de acel ultim banner.

Belgrade, Serbia,



