Rafila a explicat că Ministerul Sănătății a trimis notificări către premier pentru a lua o hotărâre în acest sens, însă nu a primit un răspuns concret. „Avea, nu numai din partea mea, ci și din partea echipei întregi din Ministerul Sănătății, toate elementele tehnice care să fundamenteze o decizie. Poate că prim-ministrul nu a vrut să răspundă la această adresă, considerând că această continuare a contractului este o variantă convenabilă și poate că la un moment dat se ajunge la o astfel de soluție convenabilă”, a spus Rafila, la televiziunea Digi24.

În 2023, România se confrunta cu o dilemă juridică privind plata a până la 170 de milioane de euro către Pfizer, o sumă considerată de Rafila drept „taxă de flexibilitate”. Acesta a subliniat că nu a putut aproba plata, deoarece „nu exista o bază legală” și a precizat că o astfel de decizie „depășea cu mult competențele Ministerului Sănătății”.

Rafila a menționat că, deși premierul Ciucă ar fi putut considera continuarea contractului o soluție de compromis, o decizie mai promptă ar fi putut reduce povara financiară asupra statului. „Poate că la recurs, de exemplu, România câștigă și atunci domnul prim-ministru Ciucă a avut dreptate”, a adăugat fostul ministru.

Șeful ITM București care venea la birou cu Lamborghini de 300.000 de euro a fost demis din funcție
