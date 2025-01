„Blue Monday”, o găselniță de marketing

„Blue Monday” („Lunea albastră”) este un termen inventat de psihologul Cliff Arnall, în 2004. Partea interesantă este că Blue Monday a luat naștere după ce o agenție de turism l-a rugat pe psiholog să găsească „o formă mai științifică” pentru tristețea generalizată din luna ianuarie.

„Lunea albastră” a devenit astfel o campanie de marketing a agenției de turism Sky Travel. Scopul a fost încurajarea rezervărilor de vacanțe pentru „a contracara” tristețea lunii ianuarie. Principiul a fost că o vacanță cumpărată acum îți poate da un sentiment de nerăbdare care te face mai fericit.

De ce „Blue Monday”?

Evenimentul „Blue Monday” vrea, de fapt, să marcheze apatia și tristețea pe care o resimțim la început de an din mai multe motive. În primul rând, sărbătorile de iarnă s-au terminat și ne întoarcem la muncă.

În al doilea rând, în mare parte a Europei este frig, iar lipsa luminii poate avea efecte negative asupra dispoziției noastre afective.

Abordarea „Blue Monday”, criticată de specialiști

Specialiștii consideră că nu trebuie să vedem doar partea negativă a „Lunii Albastre”. Da, luna ianuarie este una dificilă, dar nu există studii care să arate că ar fi cea mai deprimantă din an.

În același timp, evenimentul poate fi un prilej foarte bun pentru a discuta despre sănătatea mintală. Conform OMS, aproximativ 1 din 8 persoane trăiesc la momentul actual cu o tulburare din sfera sănătății mintale.

Sănătatea mintală în România, un subiect tabu

În România, problemele psihologice sunt încă un subiect tabu. La psihoterapeut încă merg doar „persoanele nebune”, deși la un specialist în sănătate mintală poți apela doar pentru că vrei să te dezvolți în plan personal. Nu trebuie să suferi de o condiție psihologică diagnosticabilă (tulburare depresivă, tulburări de personalitate etc.).

Stigma este o altă problemă cu care societatea românească se confruntă. Încă este „o rușine” să ai depresie, anxietate. Cu toate acestea, nu alegem să dezvoltăm o problemă de sănătate mintală precum ne spun diferiți guru de tipul Andrew Tate. Ce putem alege însă este să apelăm la serviciile unui specialist în sănătate mintală, lucru care dă dovadă de maturitate și respect de sine, nicidecum de slăbiciune.

În cazul țării noastre, întâlnim un paradox: incidența cazurilor de tulburări mintale în România este semnificativ mai mică decât cea la nivel global (1,2% versus 12,5%). În plus, 89% dintre respondenții români nu au apelat niciodată la servicii de psihoterapie, conform unui studiu realizat în 2022. Cu toate acestea, 59%din respondenții aceluiași studiu au declarat ca s-au confruntat in ultimul an cu o problema individuala de tipul stresului, anxietății, fobiilor, fricii etc.

Observăm astfel că datele se bat cap în cap: peste 50% din cei chestionați au declarat că au resimțit diferite probleme psihologice, dar puțini apelează la ajutor specializat și incidența cazurilor de tulburări mintale în România este cea mai mică din lume. Să fie oare faptul că stigma îi împiedică pe oameni să admită că au o problemă de sănătate mintală și au nevoie de ajutor? Cu siguranță sunt și alți factori.

De ce „Blue Monday” este un eveniment util?

Deși criticat de specialiști, „Blue Monday” poate oferi ocazia psihologilor să discute mai mult despre sănătatea mintală și să educe în acest sens. Mai mult decât un eveniment care să îngreuneze viața în luna ianuarie, „Blue Monday” poate fi un semnal de alarmă că suferința psihologică există și trebuie luată în seamă.

„Blue Monday” poate fi momentul în care România realizează sănătatea mintală trebuie prioritizată.

