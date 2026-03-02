Lista pacienților care vor fi exceptați de la neplata primei zile de concediu medical

Senatul a stabilit, luni, categoriile de pacienți care vor putea primi integral banii pentru concediile medicale, aprobând un amendament la Ordonanța de urgență a Guvernului 91/2025, informează Agerpres.

Astfel, bolnavii din programele naționale de sănătate, pacienții internați și femeile aflate în concediu de maternitate vor fi exceptați de la neplata primei zile de concediu medical.

Ce prevede amendamentul adoptat în Senat, privind neplata primei zile din concediul medical

Amendamentul elimină prevederea conform căreia prima zi a concediului medical nu este plătită. Proiectul de aprobare a ordonanței, cu amendamentul inclus, a primit 72 de voturi „pentru”, 2 „împotrivă” și 8 abțineri.

„Prevederile privind neplata primei zile de concediu nu se aplică în cazul concediilor medicale și indemnizațiilor pentru maternitate, al concediilor și indemnizațiilor de risc maternal, al concediilor medicale acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate, precum și al certificatelor eliberate pentru pacienții spitalizați”, se arată în textul amendamentului, potrivit sursei citate anterior.

Prima zi a concediului medical nu mai este de la 1 februarie 2026

Ordonanța de urgență a Guvernului 91/2025, care a intrat deja în vigoare, reglementează acordarea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Aceasta stabilește că indemnizațiile vor fi plătite prin diminuarea cu o zi, costurile fiind suportate de angajator din a doua până la a șasea zi de incapacitate temporară de muncă. Excepție fac cazurile de izolare stabilite de Legea nr. 136/2020 privind măsurile în situații de risc epidemiologic și biologic.

Conform ordonanței, indemnizațiile vor fi finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu ziua următoare celor suportate de angajator și până la încetarea incapacității temporare de muncă sau pensionarea asiguratului.

De asemenea, indemnizațiile suportate integral de la bugetul acestui fond se vor plăti începând cu a doua zi de concediu medical, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Motivul pentru care Guvernul a decis să elimine plata primei zile de concediu medical

Prima zi de concediu medical neplătit, o măsură adoptată pentru a combate abuzurile din sistem, a fost justificată de autorități prin pierderile anuale de 1,2 miliarde de lei cauzate de concediile fictive, după cum anunța ministrul Rogobete, la începutul lunii ianuarie.

Motivul pentru care Guvernul a decis să nu mai plătească prima zi a concediului medical a fost explicat de Alexandru Rogobete. Această politică are ca obiectiv principal diminuarea numărului de concedii medicale de scurtă durată, despre care ministrul spune că sunt utilizate abuziv.

„Din măsurile din vara trecută, care au redus semnificativ, dar nu suficient, numărul de concedii medicale fictive, s-au economisit în medie 1,2 miliarde de lei”, a afirmat Rogobete.

În urma controalelor, mai mulți medici implicați în eliberarea unor astfel de documente au fost sancționați, iar unele cazuri sunt deja în instanță.

Măsura neplății primei zile de concediu medical a fost adoptată și în alte țări din Europa

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că România se aliniază astfel legislației din alte state europene, unde primele zile de concediu medical nu sunt plătite.

„În multe țări din UE, prima, a doua și chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni. Portugalia și Franța nu plătesc primele două zile, iar în Belgia, în funcție de tipul de asigurare, nu se plătesc primele zile”, a precizat acesta.

