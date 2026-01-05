Măsura, destinată descurajării concediilor medicale fictive, a fost justificată prin pierderile anuale de 1,2 miliarde de lei cauzate de aceste practici. „S-a dovedit peste tot că se abuzează de ele”, a declarat ministrul.

Prima zi de concediu medical neplătit, o practică întâlnită în Europa

Rogobete a precizat că decizia României privind plata concediilor medicale se aliniază legislației din alte state europene.

„În multe țări din UE, prima, a doua și chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni. Portugalia și Franța nu plătesc primele două zile, iar în Belgia, în funcție de tipul de asigurare, nu se plătesc primele zile”, a explicat el.

Deși a recunoscut că măsura poate genera nemulțumiri, ministrul consideră că este necesară pentru a proteja bugetul sănătății.

Alexandru Rogobete: Concediile fictive au costat 1,2 miliarde de lei

Scopul principal al acestei măsuri este reducerea numărului de concedii medicale de scurtă durată, despre care Rogobete a spus că sunt adesea abuzive.

„Din măsurile din vara trecută, care au redus semnificativ, dar nu suficient, numărul de concedii medicale fictive, s-au economisit în medie 1,2 miliarde de lei”, a adăugat ministrul.

În urma controalelor efectuate, mai mulți medici au fost sancționați, existând și procese în desfășurare.

Cine sunt românii care vor avea și prima zi de concediu plătită

Ministrul a subliniat că vor exista excepții pentru anumite categorii de pacienți, cum ar fi cei oncologici sau cu boli rare, care necesită tratamente regulate.

„Vom ține cont de toate aceste particularități. Bolnavii oncologici sau cei cu talasemie, de exemplu, nu vor fi afectați”, a declarat Alexandru Rogobete.

Măsura este considerată tranzitorie și are un impact pozitiv asupra finanțării sistemului de sănătate.

Unde merg banii strânși din neplata concediilor medicale

„Cu banii economisiți din primele șase luni ale aplicării măsurii, am introdus 41 de molecule noi pe lista de medicamente compensate pentru pacienții oncologici, cei cu boli rare și alte categorii”, a explicat ministrul.

De asemenea, Rogobete a subliniat că sistemul de sănătate nu a fost afectat de măsurile de austeritate aplicate în alte domenii.

„Sănătatea este singurul domeniu unde putem face angajări. Salariile medicilor nu au fost afectate și, de la 1 ianuarie, plata pe serviciu în ambulatoriu de specialitate a crescut”, a spus el.

Fondurile economisite prin neplata primei zile de concediu medical vor fi reinvestite tot în sănătate. Măsura urmărește atât combaterea abuzurilor, cât și consolidarea bugetului pentru servicii medicale esențiale.

