Epidemie la birou? „Bolnavii de gripă sau de varicelă vor merge la muncă, doar ca să fie plătiți”

Una dintre cele mai mari temeri exprimate de dr. Daciana Toma, medic de familie, este legată de bolile contagioase. Reducerea drastică a veniturilor (0% în prima zi și doar 55% în următoarele zile pentru afecțiuni curente) va împinge pacienții să ignore recomandările de izolare.

„Ce înseamnă, de fapt, asta pentru societate? Că în perioada de boală unii pacienți cu gripă, de exemplu, sau cu varicelă ar putea merge la muncă, să fie plătiți și astfel să-i îmbolnăvească și pe alții”.

Dr. Daciana Toma a explicat dificultatea gestionării acestor cazuri sub presiunea noilor reguli de eliberare a documentelor: „Pentru varicelă, eu ca medic de familie, nu pot să-i dau zece zile, îi dau șapte. Deși se discută despre necesitatea de a sta mai mult, până la 10 zile, nu pot acorda decât fracționat concediul medical. Iar dacă starea pacientului nu se îmbunătățește spectaculos în acest interval de 7 zile, îl trimit la medicul de boli infecțioase pentru prelungire”.

În ceea ce privește gripa, România se confruntă cu un nou val de cazuri. Datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) arată că în săptămâna 19.01.2026 – 25.01.2026 au fost raportate: 8.499 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 6.287 înregistrate în săptămâna precedentă, de
1.6 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (5.436). ,,Supergripa” a ajuns și în România, care e în alertă epidemiologică: „Sistemul imunitar nu o mai recunoaște la fel de eficient”

Factura bolii: Ce spune, concret, Ordonanța de urgență nr. 91/2025 despre plata concediilor medicale

Pentru concediile medicale emise începând cu 01.02.2026, prima zi de absență nu mai este plătită de nimeni (nici de angajator, nici de stat). Riscul financiar pentru prima zi de boală este transferat integral asupra angajatului. Această regulă se aplică uniform, indiferent de codul de boală sau de tipul concediului medical. OUG nr. 91/2025 nu instituie excepții pentru afecțiuni grave sau situații speciale în ceea ce privește prima zi neplătită.

Pentru afecțiunile curente – Boli Obișnuite (Cod 01), cuantumul indemnizației se va menține progresiv:

  • Ziua 1: 0% (neplătită).
  • Zilele 2–7: 55% din baza de calcul.
  • Zilele 8–14: 65% din baza de calcul.
  • Zilele 15+: 75% din baza de calcul.

Pentru celelalte tipuri de concedii medicale (urgențe, boli infectocontagioase, maternitate, neoplazii etc.), prima zi este, de asemenea, neplătită, însă din ziua a 2-a încolo se aplică procentele speciale prevăzute de legislația specifică (75%–100%).

Pedeapsa la grămadă” versus sancționarea abuzurilor: Cine sunt adevăratele victime?

Deși autoritățile justifică OUG 91/2025 ca fiind un instrument de combatere a „concediilor fictive”, dr. Daciana Toma consideră că măsura îi lovește pe cei corecți, în loc să îi vizeze pe cei care fraudau sistemul.

„Cei care au beneficiat nejustificat de concedii medicale, aceia ar trebui să plătească, pentru că așa descurajezi astfel de practici, nu pedepsindu-i pe toți la grămadă. Mi se pare o măsură nepotrivită”, a subliniat vicepreședinta SNMF.

Aceasta subliniază că nu există date care să susțină o fraudă generalizată la nivelul medicilor de familie: „Pentru ce ne pedepsesc pe toți? În condițiile în care avem drepturi ca asigurați la sistemul de sănătate”, se întreabă retoric medicul de familie.

Radu Gănescu (COPAC) a participat la întâlnirea cu Ministerul Sănătății unde s-a discutat despre exceptarea pacienților cronici care au concedii medicale repetitive în același an. „Nu știm cum se va implementa această propunere și când. Oricum de la primul concediu medical emis nu prea ai cum. Trebuie să vezi că e repetitiv. Sunt pacienți cronici care merg la spital odată la 3 luni, la 6 luni sau chiar de 4 ori pe lună, cum e cazul meu pentru tratament, și sunt nevoiți să-și ia liber de la serviciu sau concediu medical”, a explicat Radu Gănescu.

În opinia sa, fenomenul concediilor medicale fictive nu va dispărea. „Nimeni nu ar trebui să-și ia concediu medical fără să fie plătit, că suntem plătitori de taxe”.

Speranțe pentru cronici: Delimitarea între boala acută și cea cronică

Rozalina Lăpădatu (APAA) crede că o soluție ar fi redefinirea codurilor de boală. Dacă bolile cronice vor fi tratate unitar, pacienții cu cancer, boli cardiovasculare, HIV sau boli rare vor beneficia de aceleași scutiri. Însă, Radu Gănescu avertizează: „dacă propunerile pacienților nu sunt aprobate de Guvern și nu sunt incluse în normele de aplicare, degeaba”. Pacienții cronici „petrec ore întregi pe holurile spitalelor”, o dată pe lună. Ce se întâmplă cu prima zi de concediu medical

https://www.libertatea.ro/stiri/pacienti-cronici-concediu-medical-prima-zi-neplatita-spitale-solutii-ministerul-sanatatii-5602234

Haosul codurilor: Urgențe care nu sunt urgențe în ochii medicilor

Noua Ordonanță creează o ierarhie a plății bazată pe coduri, dar dr. Toma atrage atenția asupra incoerenței medicale a listelor actuale.

„Multe dintre urgențe medico-chirurgicale din listă nu au nicio legătură cu urgențele medico-chirurgicale care au cod roșu la camerele de gardă ale Unităților de Primiri Urgențe (UPU). O infecție urinară nu e neapărat o urgență. E o afecțiune acută. Nu e o urgență medicală”. Medicul de familie adaugă că nimeni nu verifică relevanța clinică a acestor încadrări și punctează că presiunea financiară nu va rezolva problema concediilor.

5 Știri Imobiliare.ro: Noi reguli așteptate pe piața imobiliară. Balanța se înclină în favoarea cumpărătorilor

Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit la 84 de ani. Aristița Malcoce va fi înmormântată la Zăpodeni
Știri România 16:22
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit la 84 de ani. Aristița Malcoce va fi înmormântată la Zăpodeni
Alexandra Penciuc, regizoarea spectacolului „(the) Woman": „Trăim încă într-o societate profund tradițională, în care nu există cu adevărat loc pentru toată lumea"
Interviu
Știri România 16:00
Alexandra Penciuc, regizoarea spectacolului „(the) Woman”: „Trăim încă într-o societate profund tradițională, în care nu există cu adevărat loc pentru toată lumea”
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE"
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Fanatik.ro
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente"
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!" Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Ce a răspuns Cătălin Măruță atunci când fiica lui, Eva, l-a întrebat dacă participă la „Asia Express", show difuzat la Antena 1. „Pentru experiență"
Stiri Mondene 15:46
Ce a răspuns Cătălin Măruță atunci când fiica lui, Eva, l-a întrebat dacă participă la „Asia Express”, show difuzat la Antena 1. „Pentru experiență”
Reacția pe care a avut-o mama lui Cătălin Măruță când a aflat că fiul ei nu va mai avea emisiune la PRO TV: „Mica era foarte dezamăgită"
Stiri Mondene 15:25
Reacția pe care a avut-o mama lui Cătălin Măruță când a aflat că fiul ei nu va mai avea emisiune la PRO TV: „Mica era foarte dezamăgită”
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
ObservatorNews.ro
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! "Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!" Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați"
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați" să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…"
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
„O să mai omor o dată" Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor"
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Raport INML: Șoferul microbuzului implicat în tragedia din Timiș era beat și sub influența substanțelor interzise
KanalD.ro
Raport INML: Șoferul microbuzului implicat în tragedia din Timiș era beat și sub influența substanțelor interzise

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu"
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
EXCLUSIV | „Lovitura" Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: "Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi"
Fanatik.ro
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: ”Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”
Telefoane „de unică folosință" și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China
Spotmedia.ro
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China