Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

De ce ai nevoie de o trusă de scule în casă?

Pentru a justifica achiziția unor scule și stocarea lor în propria locuință nu este necesar să fii vreun profesionist în reparații sau în construcții, însă este recomandat, pentru că nu știi niciodată când vei avea nevoie de o astfel de trusă de unelte.

În același timp, dacă vei avea la îndemână câteva scule, vei economisi bani, timp și stres în cazul în care te vei confrunta cu diverse probleme ori defecțiuni în casa ta și care, aparent, nu ar putea fi remediate decât de un meseriaș profesionist. Și, totuși, cu uneltele potrivite vei putea chiar tu să faci eventualele reparații, indiferent de tipul lor.

Indiferent că trebuie să schimbi un bec, să repari o priză defectă, o siguranță de iluminat ori ușa unui dulap, vei avea nevoie de cele mai bune unelte. Iar dacă dorești să redecorezi ori să zugrăvești de unul singur casa, atunci în mod clar îți va fi extrem de utilă o trusă cu scule.

De aceea, poți construi o trusă de scule adaptată nevoilor și nivelului tău de îndemânare. Aceasta poate cuprinde, între altele, un ciocan, un set de șurubelnițe, un patent, un clește, o ruletă, o bandă izolatoare, o bormașină, un boloboc, o lanternă și chiar scule pentru vopsit și pentru amenajări interioare.

Ce scule trebuie să ai în casă

În primul rând, uneltele trebuie să fie de bună calitate, pentru că știm cu toții că, nu-i așa, calitatea face de cele mai multe ori diferența. În plus, dacă sculele sunt de calitate, vei putea lucra bine cu ele și vor fi și mai rezistente în timp.

Ciocan

Fie că ești începător ori profesionist, ciocanul este, poate, cea mai importantă unealtă pe care orice gospodar ar trebui să o aibă în casă. Cu această sculă clasică poți bate, rupe, îndrepta sau modela suprafețe.

Ciocanul SPARTA, 300 g, mâner din fibră de sticlă cauciucat este ideal pentru tot felul de reparații în casă. Partea de lucru este acoperită cu lac negru, forjată și șlefuită, în timp ce mânerul din fibră de sticlă și cauciucat absoarbe impactul și asigură o aderență foarte bună.

Un alt produs ideal pentru lucrul domestic este Ciocanul GROSS 800 g, frunte pătrată, mâner fibră de sticlă cauciucat. Partea de lucru a acestui ciocan este confecționată din oțel, iar mânerul din fibră de sticlă este echipat cu un cauciuc moale, care asigură o scădere mare de amortizare, și anume absorbția vibrațiilor care apar la impact fără a le transfera la mâna celui care mânuiește ciocanul.

Set de șurubelnițe

Dacă vei avea de reparat orice în propria gospodărie cu siguranță vei avea nevoie și de o șurubelniță, cu ajutorul căreia poți înșuruba sau deșuruba chiar și cel mai sofisticat șurub.

Setul 49 șurubelnițe Magnusson, Standard, oțel rezistent, dimensiuni diferite oferă posibilitatea utilizării a patru tipuri diferite de șurubelnițe, între care șurubelnițe pentru tester voltaj, șurubelnițe VDE/GS izolate, șurubelnițe de precizie și șurubelnițe speciale. Acestea au dimensiunile 3 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5 x 125 mm, 6 x 150 mm, 6 x 38 mm și 8 x 200 mm.

Un alt produs care oferă un excelent raport calitate preț este Set șurubelnițe Yato cu suport 18 piese, care sunt fabricate din oțel cu simbol S2 cu o duritate de aproximativ 58HRC. Tija șurubelnițelor este satinată, iar vârful de lucru este întărit și șlefuit, conferind o mai mare stabilitate. Setul cuprinde șurubelnițe de precizie drepte, șurubelnițe de precizie cruce, șurubelnițe de precizie Torx, șurubelnițe drepte și șurubelnițe cruce.

Patent

Această unealtă nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie. Mai mult, este bine să ai două tipuri: patent universal cu fălci scurte și patent cu fălci lungi (șpiț).

Un produs din prima categorie pe care ți-l recomandăm este Patent universal Total Industrial, 180 mm, oțel Cr-V, un instrument indispensabil, care poate fi folosit într-o varietate de aplicații. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest dispozitiv este polișat și tratat împotriva ruginii. Este foarte precis în tăierea diferitelor tipuri de fire, moi și dure, a unor elemente de susținere și piese mecanice.

Mini Patenții Nichel-Mat EvoTools, set 5 bucăți, lungime 12 mm sunt sunt ideali pentru executarea diverselor lucrări de instalare și de reparații în casă sau în grădină. Sunt confecționați din oțel-carbon de înaltă calitate, având suprafață mată și placată cu nichel și o rezistență foarte bună. Mânerul este fabricat din polipropilenă și este acoperit cu cauciuc termoplastic pentru o aderență cât mai bună.

Clește

Atunci când ai de scos un cui dintr-o bucată de lemn, de tăiat o sârmuliță ori trebuie să strângi o piuliță, însă șurubul continuă să se rotească, un clește va face treaba mult mai rapid, iar un astfel de produs este Clește cu vârf ascuțit, Yato, YT-1943, 160 mm. Acesta este confecționat din oțel-carbon călit cu vârf ascuțit semirotund, mânerul ergonomic este cauciucat, iar lungimea de 160 mm face să fie o unealtă utilă când ai de scos din locuri greu accesibile obiecte mici.

Cleștele SPARTA Mini cu fălci alungite drepte, 130 mm, placat cu nichel este proiectat pentru o gamă largă de lucrări de instalare și de montare, care necesită multă precizie. Această sculă este confecționată din oțel-carbon U7 și are o suprafață nichelată. Duritatea de tăiere margini este de 53 HRC, iar duritatea părților de prindere este de 45,5 HRC.

Set de chei tubulare

Cheile tubulare sunt utile pentru situațiile când ai de strâns sau de slăbit o piuliță sau un șurub, însă nu dispui de suficient spațiu pentru a utiliza o cheie normală.

Trusa de chei tubulare profesională Yato, ¼”-½”, 108 buc. a fost proiectată în primul rând pentru service-urile auto, însă experții o recomandă și pentru nevoile proprietarilor de gospodării. Și asta pentru că acest kit de lucru îți permite să efectuezi mai multe activități de legate de slăbirea și strângerea conexiunilor filetate de diferite dimensiuni nominale.

Un alt produs din aceeași categorie care poate fi achiziționat la un preț accesibil este Trusă chei tubulare, torx, biti Yato YT-14471, 38 piese, ¼”, Cr-V. Prizele de ¼” și butucul de antrenare sunt fabricate din oțel crom-vanadium 50BV30, iar tubularele sunt prevăzute cu sistem AS-Drive, care crește cuplul maxim cu 25%. Clicketul are un mecanism cu 72 de dinți (cursa de lucru de 5 grade). Fiecare produs din această trusă este verificat și este destinat pentru uz casnic.

Ruletă

Un instrument extrem de util este ruleta, pentru că mereu vei avea ceva de măsurat în casă, mai ales dacă faci cumpărături online și vrei să știi cu exactitate dimensiunea spațiului în care locuiești pentru a putea achiziționa o piesă de mobilier.

Ruleta Milwaukee cu autoblocare, 8 metri și lățimea benzii de 25 mm face parte din clasa de precizie II și dispune de autoblocare automată. Carcasa ABS este rezistentă la șocuri fiind ranforsată în 5 puncte pentru o durată de viață extinsă. Ruleta are un design compact și dimensiuni compacte.

Foarte rezistentă la impact pentru a face față și celor mai severe condiții de lucru este Ruleta Stanley cu carcasă închisă, bandă fibră de sticlă, 20 m. Banda de măsurat este ranforsată cu 40 de fire din fibră de sticlă pentru o elasticitate redusă și o precizie mai mare, în timp ce banda galbenă are vizibilitate ridicată și gradații de 2 mm pentru măsurători de precizie. Ruleta face parte din clasa de precizie III, este rezistentă la coroziune, iar banda izolatoare are un strat exterior PVC lavabil pentru un plus de durabilitate.

Cutter profesional

Cuțitul utilitar are o lamă scurtă și foarte ascuțită, care poate deschide orice pachet sigilat, fără să îi deterioreze conținutul. De asemenea, cutter-ul profesional mai este util și pentru ascuțirea creioanelor și pentru alte operațiuni de tăiere.

Cutter Profesional Irwin cu lamă de 18 mm este o unealtă de înaltă performanță, care este prevăzut cu șurub manual pentru blocarea lamei în poziția dorită. De asemenea, dispune de sistem de ghidare din oțel inoxidabil, magazie de stocare pentru două lame și un mâner ergonomic texturat.

Cutter Profesional Tolsen pentru activități industriale cu blocare automată, este realizat dintr-un aliaj de zinc cu TPR, în timp ce lamele sunt confecționate din SK2. Acest cutter are funcție de blocare și de retractare a lamei, ambele automate, în timp ce lamele au un sistem de schimbare rapidă.

Bandă izolatoare

Banda izolatoare folosește un material care oferă o rezistență mai mare, însă este, totuși, destul de ușor de rupt. Aderența sporită o face ușor de folosit chiar și în locurile în care umezeala sau umiditatea ar învinge alte tipuri de benzi.

Banda adezivă de etanșare și izolare, eSimplu, antistropi, alb, 3 m este impermeabilă și are o suprafață netedă și plăcută la atingere, care asigură o etanșare de lungă durată. Poți tăia banda la orice dimensiune dorești, iar pentru a etanșa o suprafață trebuie să desprinzi și să apeși banda autoadezivă pe acea suprafață preț de câteva minute.

Set bandă adezivă izolatoare multicoloră Emos 20m conține 10 role din PVC cu bandă cauciucată, a cărei formulă specială conferă exibilitate și aderență chiar și la aplicarea în condiții de temperaturi foarte scăzute. Pentru aplicații de izolare a cablurilor și a firelor, împachetare, marcare, ranforsare, sigilare și protecție. O rolă are o lungime de 20 m, o lățime de 20 mm și o grosime de 0,13 mm.

Bormașină

Această sculă de găurit și de înșurubat se caracterizează prin mobilitate și rezistență crescută la sarcini mai intense și te ajută la asamblarea mobilei sau a altor elemente de interior.

Mașina de găurit și înșurubat (bormașină) pe acumulator Teeno, 21V, 2 x Baterie litiu-ion, 1500 mah, 2 trepte 550/1550 RPM, 40Nm, mandrină rapidă 10 mm, 41 accesorii, încărcător, valiză transport este un instrument puternic, durabil și versatil. Angrenajul metalic cu două trepte și motorul puternic pot genera un cuplu ridicat, oferind suficientă putere pentru strângere și găurire rapidă. Instrumentul dispune de funcție de oprire rapidă și blocare automată a arborelui, iar burghiul poate fi schimbat rapid, fără unelte.

Mașina de găurit și înșurubat (bormașină) pe acumulator Bosch EasyDrill 1200, 12 V, 1.5 Ah, 1500 RPM, 30 Nm, 1 acumulator, încărcător, cap șurubelniță dublu, valiză profesională este mică și ușoară și dispune de setări clare pentru utilizare și manevrare facilă fără a face compromisuri în materie de performanță. Dispune de 20 de setări preselectabile pentru cuplu, o setare de găurire și o cutie de viteze cu două trepte de viteză, care furnizează puterea și viteza optimă pentru orice aplicație.

Fierăstrău de mână profesional

Fierăstrăul manual te ajută să execuți orice fel de tăietură, bineînțeles dacă ești dispus să depui efort fizic. Este cel mai puțin periculos dintre uneltele de tăiat, este mai ieftin comparativ cu fierăstraiele electrice și destul de ușor să folosit.

Ideal pentru tăierea lemnului ușor este Fierăstrău manual Spear & Jackson Woodworking Predator, dinți tripli cu mâner Suregrip, lamă 560 mm, 10 TPI. Fabricată din oțel-carbon, lama realizează o tăiere eficientă datorită poziționării dinților în trei direcții care nu necesită ascuțire. Mânerul ergonomic este antiderapant, confortabil și protejează mâna, în timp ce ghidul unghiular de 45 de grade, respectiv cel de 90 de grade oferă precizie la tăiere.

Dacă dorești să faci noi compartimentări în casă cu plăci de gips carton îți recomandăm Fierăstrău manual Strend Pro Premium, lamă oțel carbon, 150 mm, pentru lemn, gips carton. Aceast fierăstrău transversal dispune de o lamă solidă de 15 cm, care permite să realizezi o tăiere lină și previne blocarea. Are un mâner ergonomic, iar greutatea de doar 140 de grame îl face foarte ușor de manipulat. Acest model poate fi folosit și pentru tăierea lemnului și a plasticului.

Pistol de silicon

Un pistol cu tub cu silicon din aluminiu este un instrument care ține un tub sau un cartuș care este umplut cu material folosit pentru etanșarea găurilor și fisurilor din casă. Este folosit pentru a lega o gamă largă de materiale precum metal, sticlă, lemn și ceramică.

Pistol de lipit cu silicon cald, 100w, cu 2 Bare de silicon de 11 mm poate fi folosit pentru a lipi dantelă, flori artificiale sau naturale, lemn, furnir, țesături, cauciuc, foiță metalică, hârtie, carton etc. Datorită puterii mari, timpul de așteptare pentru topirea siliconului este foarte redus.

Recomandat pentru activitățile casnice, Pistolul de lipit DEKTON cu batoane de silicon 100 bucăți este conceput pentru lipiri mici, de precizie și folosește baghete de silicon cu diametrul de 7,2 mm. În afară de faptul că poți repara singur o mulțime de lucruri prin casă, simplu, curat și rapid, mai poți realiza diverse proiecte interesante handmade și craft, deoarece siliconul încălzit lipește precis și de durată plastic, hârtie, piele, textile, sticlă, piatră etc.

Nivelă cu bule (boloboc)

Acesta este un instrument util în stabilirea orizontalității și verticalității unui corp, fiind folosit în multe situații, de la verificarea unui raft dacă este drept sau nu, până la controlarea unei suprafețe. Pentru uz casnic este suficient un boloboc de 20-50 cm.

Nivelă Milwaukee Slim cu bulă 20 cm este prevăzută cu 2 cilindri solizi cu bulă de aer, unul orizontal și unul vertical. Profilul dreptunghiular neted este realizat din aluminiu, capetele din cauciuc absorb șocurile și se pot îndepărta la alegere. Precizia este garantată pe viață, în timp ce acuratețea este de 0,029° (0,5 mm/m).

Nivela Laser All in one by Urban Trends cruce, orizontal și vertical, 3 bule, ruletă 2,5 m și riglă aluminiu 15 cm, multifuncțională 4 în 1 Laser este un dispozitiv universal care accelerează și simplifică procesul de marcare cu o acuratețe maximă. Această nivelă are o ruleta încorporată de 2,5 metri, cu 3 nivele standard de lichid, iar cu ajutorul luminii proiectează linii drepte. Instrumentul facilitează verificarea neuniformității straturilor și a pereților din beton sau din lemn.

Lanternă

Lanterna este un instrument indispensabil și de aceea nu ar trebui să lipsească din nicio locuință, pentru că te va ajuta enorm când vei face diverse treburi prin casă în cotloanele mai întunecate.

O astfel de unealtă utilă este Lanterna de cap Premium, cu 8 LED-uri, Impermeabil ,13000 Lm, Lumina Alb/Roșie. Farul este format din 8 LED-uri și un far de siguranță roșu, cu o luminozitate maximă de 13.000 lumeni și o rază de iluminare de 400 de metri. Farul poate fi rotit cu 90 de grade, ceea ce îl face ideal atât pentru utilizare în exterior, cât și în interior.

Lanterna LED Varta F10 Pro, rezistență sporită, 6W, 300 Lm, IP67, aluminiu, 3 baterii AAA incluse este fiabilă, robustă și rezistentă la apă. Dispune de două moduri de lumină și rezistă unui șoc în urma căderii de la o înălțime de până la 9 metri. Este proiectată pentru durabilitate și pentru simplitate maximă. Distanța fasciculului este de 183 m, iar durata de viață a bateriei este de 40 ore.

Mănuși de protecție

În orice activitate, mai ales în cea în care efectuezi diverse lucrări de reparații prin casă sau de reamenajare a locuinței este recomandat să porți mănuși pentru a te proteja împotriva loviturilor și a rănirilor.

Mănușile de nailon Stalco Aqua Foam 11′ Powermax, negru/albastru sunt ideale atât în lucrările de construcții, cât și în cele de reparații, zugrăvit și alte activități casnice. Sunt acoperite cu un strat de spumă de latex, 15 grame de țesătură ceea ce le fac rezistente la apă și la contactul cu obiecte dure și, nu în ultimul rând, oferă o aderență fermă.

Dacă dorești un produs premium îți recomandăm Mănușile de protecție Milwaukee Demolition, XL-10, care sunt proiectate pentru a oferi cea mai mare durabilitate. Palmele și vârfurile degetelor sunt armate cu Armortex și sunt cele mai bune din clasa de durabilitate și de aderență în ceea ce privește protecția. Inovația Smartswipe permite utilizarea dispozitivelor inteligente cu ecrane tactile fără a fi nevoit să scoți mănușile.

Scule pentru amenajări interioare

Din categoria reparațiilor minore face parte și zugrăvitul casei, una dintre cele mai solicitante activități casnice atunci când vine vorba despre reamenajarea locuinței. Pentru asta ai nevoie de scule de calitate, care să-ți ușureze munca.

Un astfel de produs este Pistol de vopsit universal Auarita Nova 1 cu duză de 1.8 mm HVLP, un instrument premium de calitate foarte înaltă și de mare precizie. Dispune de tehnologia HVLP (n.n. – High Volume Low Pressure), care se caracterizează prin lucru la presiune joasă, ceea ce reduce semnificativ pierderea de material în timpul vopsirii comparativ cu pistoalele clasice HP.

În același timp, vei avea nevoie de Set 11 piese zugrăvit, vopsit, pensulă, trafalet, rezerve, tavă, Silverline. Kit-ul de decorare pentru toate sarcinile de vopsit conține instrumente pentru utilizare cu toate tipurile de emulsie și de vopsea, manșoane cu role medii pentru suprafețe mari și mici, de la netede până la semiaspre, bandă de mascare, pensulă de 50 mm, tavă, cadru și manșoane pentru role de 230 mm și de 100 mm.

Unelte pentru grădină

Dacă locuiești la curte vei avea nu doar mai mult spațiu și mai mult aer curat, ci și mai multe activități casnice de îndeplinit. Pentru grădinărit vei avea nevoie de scule și unelte specifice.

Pentru astfel de activități îți recomandăm Pachet Grădină Sokotools, care conține roabă LM 90L, pompă stropit 12 litri, cazma nervurată, lopată tip C, sapă, greblă gri carbon, 4 cozi unelte, topor forjat 600 g Professional, foarfecă vie, fierăstrău dinți speciali și mănuși nitril latex.

Setul de 11 unelte de grădină, cauciuc/fier, ergonomic, cutie depozitare, verde/negru îndeplinește toate nevoile din grădină și este cadoul perfect pentru iubitorii de grădinărit.

Uneltele sunt realizate din materiale ecologice, capetele de fier sunt îmbunătățite cu vopsea antirugină, mânerul din cauciuc moale se conformează designului ergonomic și oferă o excelentă aderență. Astfel, nu vei mai obosi repede și vei finaliza mai ușor lucrarea.

