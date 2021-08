Crapul este un pește de talie mare care se poate pescui în apele dulci din România, în Dunăre, dar și în alte râuri și lacuri. Carnea de crap este gustoasă și are o valoare nutritivă înaltă.

Despre crap – unde trăiește, cum arată, ce mănâncă

Crapul, a cărui denumire știițifică e Cyprinus carpio, este un pește din familia Cyprinidae.

Crapul este împărțit în doua subspecii: C. c. carpio din Europa și C. c. haematopterus din Asia. Crapul european se găsește doar în țările prin care trece fluviul Dunărea, în zonele în care apa este mai lentă. Cea mai bună creștere a crapului se înregistrează în apele cu temperatura de 20-25 grade Celsius.

Crapul atinge maturitatea sexuală la vârsta de 2-5 ani și se înmulțește în lunile mai-iunie. O femelă depune pe vegetația subacvatică până la 2,1 milioane de icre, acestea fiind fertilizate de lapți, iar incubația are loc după 2-7 zile. Puietul se hrănește la început cu zooplancton, iar mai apoi, când atinge 1,8 cm lungime, cu nevertebrate de pe fundul apei.

Crapul- caracteristici. Cum îl recunoști

Crapul are lungimea corpului ce poate atinge 1 m, iar masa maximum 40 kg. Este acoperit cu solzi mari. Spatele este, de obicei, negricios, cu nuanțe albăstrii sau verzui, flancurile arămii sau arămii-gălbui, iar abdomenul albicios.

Cavitatea bucală este subterminală, cu buze groase. Crapul posedă patru mustăți, două nări, doi ochi și botul. Pe trunchi și pe coadă se găsesc înotătoare perechi -două ventrale și două pectorale – și neperechi -dorsală, anală și codală, care prezintă doi lobi egali. Înotătoarele sunt acționate de mușchi, iar peștele este acoperit cu mucus și solzi.

Ce mănâncă crapul

Crapul este omnivor, cu o tendință ridicată de consum a organismelor care trăiesc pe fundul apei, cum sunt insectele de apă, larvele, viermi, moluște și zooplancton.

Crapul românesc se mai hrănește și cu codițe de plante, frunze, semințele plantelor acvatice și terestre căzute în apă. Crapul românesc din pisciculturi este hrănit cu hrana naturală, suplimentată de cereale. Creșterea zilnică poate fi între 2 și 4% din greutatea corpului.

Descoperă cei mai buni pești pentru gătit

Cum recunoști crapul proaspăt

Pe lângă miros, o probă elocventă este cea a branhiilor. Dacă acestea sunt roşii-rozalii, cu lamelele bine diferenţiate, atunci poţi fi sigur că scrumbia, la fel ca și orice alt pește, este proaspătă. Dacă branhiile au aspect de gelatină şi sunt de culoare maro sau chiar neagră, renunţă la el, pentru că deja a intrat în procesul de putrefacţie.

Apoi, ochii peştelui proaspăt trebuie să aibă corneea perfect transparentă, convexă şi cu pupilele negre. La peştele mort de mai mult timp, corneea se deteriorează, devine concavă şi îşi pierde din transparenţă. Important este şi aspectul peştelui la pipăit. Dacă îl împingi cu degetul, peştele proaspăt este elastic şi nu se deformează.

Dacă este alterat, carnea lui este moale ca plastilina şi la apăsare în acel loc rămâne o denivelare. Dacă scrumbia sau alt peşte e umflat sau deformabil la comprimare, aruncă-l! În fine, atenţie la pielea care crapă la cea mai mică atingere, sub care se află o pastă moale, roşiatică. Asta înseamnă că peştele e deja stricat. Mai trebuie să ştii că peştele proaspăt cufundat în apă se lasă la fund. Pe de altă parte, solzii sunt lucioşi şi nelipicioşi, bine fixaţi în piele.



Rețete cu crap

Crap prăjit cu usturoi

Ingrediente:

1 kg crap

4 căţei de usturoi

4 linguri suc de roşii

5 linguri ulei

2 linguri oţet

sare

piper proaspăt măcinat

1 lămâie

ulei pentru prăjit

mărar pentru ornat

Mod de preparare:

Peştele se curăţă, se spală, se taie felii groase de 1,5-2 cm şi se lasă la scurs într-o strecurătoare. Se face un sos din usturoiul pisat cu sare, ulei, suc de roşii, oţet, sare şi piper proaspăt măcinat. Se ung feliile de peşte cu acest sos, se pun într-un castron şi se lasă la marinat, la rece, 30 minute. Se prăjesc apoi bucăţile de peşte în ulei încins, la foc potrivit, câte 5-6 minute pe fiecare parte. Se lasă la scurs pe o hârtie absorbantă, apoi se ornează cu mărar şi se servesc imediat cu lămâie şi salată de legume.

Saramură de crap

Ingrediente:

1 kg crap

200 g făina

100 ml ulei

2 ardei iuți

o legătură de leuștean

o legătură de pătrunjel

o căpățână de usturoi

o roșie coaptă

câteva foi de dafin,

un praf de boia dulce,

cimbru uscat,

sare și piper boabe după gust

Mod de preparare:

După curățare și eviscerare, crapul uscat vă fi trecut printr-un amestec de făină cu sare și boia și prăjit într-o tigaie cu ulei încins. După prăjire, vă fi lăsat pe un șervețel care să absoarbă uleiul în exces. Într-o alta cratiță, se vor pune la fiert cimbrul, boabele de piper, foile de dafin și ardeiul iute. După ce acestea au dat în clocot, zeama se va vărsa peste pește și se vor adăuga pătrunjel și leuștean tocat. La final se vor adaugă roșia coaptă și usturoiul tocat mărunt.

Descoperă cele mai bune rețete de saramura de pește

Crap pane

Ingrediente:

1 crap de 1 kg,

1 ou,

făină,

pesmet,

untdelemn,

sare,

lămâie



Mod de preparare

Se curăță crapul şi de solzi şi de intestine, se spală şi se taie bucăţi. Se presară bucățile se peşte cu puţină sare, se trec prin faină, se dau prin ou bătut, apoi prin pesmet se prăjesc în untdelemn încins, la foc domol. Pe fiecare bucată de crap se pune câte o felie de lămâie şi se serveşte la masă. Se stropeşte cu zeamă de lămâie.

Crap în sos de vin

Ingrediente

1 kg crap,

sare, piper,

4-5 căţei usturoi,

3-4 cepe;

o frunză de dafin,

boabe de piper,

2 pahare vin,

2-3 roşii,

2 ardei graşi,

3-4 felii de lămâie,

1 pahar ulei

Mod de preparare



Se curăță peştele, se presară cu sare şi piper. Se lasă aşa 45 minute. Între timp se taie ceapa în felii subţiri şi se trage în untdelemn până se face aurie. Se adaugă usturoiul, frunza de dafin, boabele de piper, vinul, roşiile curăţate de pieliţe şi semințe şi tăiate felii, ardeii graşi la fel, feliile de lămâie dar cu coaja galbenă rasă. Acest sos se pune într-o tavă lungă specială cu grătar şi peste el se aşază peştele. Dacă nu avem tavă specială, se pun în cratiţă beţişoare de lemn foarte curate şi pe care se aşează peştele după ce s-a uns cu untdelemn şi se toarnă şi sosul. Se dă la cuptor la foc domol şi din când în când peştele se udă peste tot cu zeamă din sos. Se lasă o oră să se rumenească bine. Se serveşte cald sau rece.

Plachie de crap



Ingrediente:

1 crap,

5-6 cepe,

1 pahar untdelemn (240 g),

o lămâie,

7-8 roşii,

1 pahar de vin (250 g),

pătrunjel verde,

piper, sare.

Mod de preparare:

Se curăță peștele. Se spală se taie bucăţi şi se unge cu zeamă de lămâie, sare şi piper. Se taie ceapa felii. Se curăţă roşiile de pieliţe şi seminţe şi, se taie felii. Se spală și se taie mărunt pătrunjelul verde şi felii de lămâie curăţate de coajă, se pune într-o tavă untdelemn, se aşează ceapa uşor rumenită şi roşiile, pătrunjelul . Se aşază peştele peste legume, se toarnă untdelemn şi vin. Se dă la cuptor la foc omol pentru 30 de minute; se unge cu sos pe deasupra din când în când. Se ca servește cald, dar este foarte bun şi rece.

Beneficiile consumului de pește

Peştele este cel mai sănătos tip de carne, fiind bogat în proteine de calitate, vitamine şi acizi graşi Omega 3, esenţiali pentru menţinerea sănătăţii creierului, dar nu numai. Specialiştii recomandă să mâncăm 1-2 porţii de peşte pe săptămână pentru a beneficia de efectele sale pozitive.

Sănătatea creierului. Peştele este o sursă excelentă de acizi graşi Omega 3, iod, proteine, vitamine şi minerale preţioase, toate acestea contribuind la menţinerea sănătăţii creierului.

Sănătatea inimii.Tot acizii graşi Omega 3 sunt cei responsabili de acest efect benefic. Un studiu de amploare realizat pe 40.000 de persoane a arătat că un consum frecvent de peşte reduce semnificativ riscul de accident vascular cerebral şi infarct.

Ideal pentru gravide și copii. Substanţele nutritive din peşte sunt esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, încă din stadiu embrionar. Din acest motiv, gravidele şi femeile care alăptează sunt sfătuite să consume săptămânal 1-2 porţii de peşte. Trebuie evitate însă sortimentele de peşte cu conţinut ridicat de mercur, precum şi fructele de mare sau peştele crud.

Sursă de vitamina D. Peste 40% din populaţia lumii suferă de carenţă de vitamina D, iar o posibilă explicaţie poate fi şi consumul redus de peşte. Somonul şi heringul sunt sortimentele de peşte cu cel mai ridicat procent de vitamina D.

Prevenirea depresiei. Mai multe cercetări au demonstrat că un consum frecvent de peşte este asociat cu o creştere a nivelului de energie, cu îmbunătăţirea stării emoţionale, precum şi cu o potenţare a efectelor medicamentelor specifice.





