Fonta: ce este și de ce necesită îngrijire specială

Fonta este un termen folosit pentru a descrie o familie de aliaje metalice a căror componentă principală este fierul și care mai conține 2-4% carbon, dar și alte elemente, precum mangan (0,5-1%) sau siliciu (1-3%). De asemenea, mai conține sulf și fosfor, care pot fi prezente în cantități mai mici, de până la 0,08% și, respectiv, 1%, potrivit Metalsupermarkets.com.

Aceste elemente suplimentare sunt utilizate pentru a modifica proprietățile fontei și pentru a obține diverse tipuri de aliaje de fontă. Practic, fonta este un metal dens, poros, care nu are în mod natural un strat antiaderent ca tigăile moderne din teflon sau ceramică.

În schimb, se bazează pe un strat de ulei „seasoned”, adică polimerizat prin căldură, care protejează fierul de rugină și oferă o suprafață aproape antiaderentă. Acest strat se poate dezvolta în timp și devine tot mai eficient pe măsură ce vasul este folosit și întreținut corect.

Lipsa acestui strat protector duce la lipirea mâncării, la apariția ruginei și, în timp, la deteriorarea vasului. Proprietățile fontei sunt rezistența, duritatea, rezistența la compresiune și capacitatea de a reține căldura.

Probleme frecvente ale vaselor de fontă

Fonta este extrem de rezistentă și, practic, nu poate fi distrusă. Cele mai frecvente probleme care pot apărea sunt reziduurile lipicioase, o colorare neuniformă, strat de protecție îndepărtat sau rugină, însă acestea se pot remedia cu ușurință. Soluția în aproape orice situație este aceeași, și anume să continui să gătești. Stratul protector se formează inițial neuniform, dar se uniformizează pe măsură ce folosești oala sau tigaia. Trebuie să știi că fonta devine tot mai bună odată cu timpul și folosirea constantă. Iată care sunt cele mai comune probleme.

Vasul de fontă este lipicios. Asta se întâmplă cel mai probabil din cauză că ai folosit o cantitate prea mare de ulei în timpul asezonării (condimentării) sau pentru că uleiul nu s-a polimerizat complet. Asezonarea se referă la procesul de aplicare și de coacere a unui strat subțire de ulei sau grăsime pe suprafața vasului de fontă, care creează o suprafață protectoare, natural antiaderentă. Dacă suprafața este lipicioasă, încălzește tigaia la foc mediu câteva minute pentru a ajuta uleiul să se fixeze definitiv. Las-o apoi să se răcească și șterge-o cu un prosop de hârtie. Reziduul nu va dispărea imediat, însă prin utilizare constantă acesta se va integra în noile straturi de ulei, iar suprafața se va uniformiza, notează Fieldcompany.com.

Vasul de fontă este pătat sau neuniform. Acest lucru este perfect normal, mai ales la vasele noi sau la cele ușor uzate. Aspectul pătat sau marmorat indică faptul că stratul protector se formează în straturi succesive care se îmbină între ele. Zonele mai fierbinți ale aragazului, ceea ce gătești și modul de preparare afectează modul în care se dezvoltă stratul protector. În timp, aceste diferențe se vor uniformiza. Nu încerca să corectezi aspectul printr-o curățare agresivă sau prin aplicarea excesivă de ulei, ci pur și simplu continuă să gătești.

Stratul de asezonare se exfoliază. Ai îndepărtat o parte din stratul protector probabil din cauza gătitului prelungit al alimentelor acide (roșii, oțet, citrice, etc.) sau a unei curățări prea agresive. Spală ușor oala/tigaia pentru a elimina exfoliațiile, apoi aplică de două-trei ori procesul de curățare la cuptor, după care reia gătitul obișnuit. Evită, însă, ingredientele acide până când reconstruiești un strat solid de protecție.

Cum se repară fonta ruginită? Îndepărtează rugina frecând cu vată de oțel sau cu un buret tip zale, folosind apă caldă și detergent. Usucă perfect tigaia, apoi aplică de două-trei ori procesul de curățare la cuptor. Rugina afectează doar suprafața, nu și structura fierului. După ce ai curățat vasul, acesta este complet restaurat. Pentru a preveni reapariția ruginii, asigură-te că îl usuci foarte bine după fiecare spălare și aplică un strat subțire de ulei.

Ce este reziduul negru care rămâne pe prosop sau pe mâncare. Dacă observi urme negre pe prosop sau pe mâncare, poate fi vorba fie despre o acumulare de carbon eliberat în timpul gătitului, fie dintr-un strat de protecție care nu s-a fixat complet. Curăță bine tigaia cu un buret de tip zale și cu detergent, apoi clătește și usucă foarte bine. Dacă problema persistă este posibil ca stratul protector să se exfolieze, iar în acest caz procedează la fel ca la refacerea stratului protector. O fontă bine întreținută nu ar trebui să lase reziduuri pe mâncare sau pe prosoape.

Vasul de fontă este deteriorat. Deși, aparent, este compromis, chiar și un vas de fontă foarte ruginit, deformat sau complet decapat poate fi restaurat. Pentru asta îndepărtează complet stratul vechi de asezonare (cu soluție pentru curățat cuptoare sau prin electroliză, în cazurile severe), elimină rugina, apoi reasezonează de la zero. Durabilitatea fontei permite readucerea ei la viață din aproape orice stare. Singura deteriorare ireversibilă este apariția unor fisuri, care compromit integritatea structurală a vasului.

Curățarea vaselor de fontă: ce ai nevoie și cât durează

Pentru curățarea și întreținerea de zi cu zi a vaselor de fontă ai nevoie de un detergent lichid de vase fără coloranți sau parfumuri sintetice, un buret neabraziv sau o perie specială pentru fontă, sare grunjoasă pentru resturile lipite, o spatulă din lemn, un ulei neutru precum cel de rapiță sau vegetal și prosoape de hârtie ori o cârpă curată pentru aplicarea uleiului.

Pentru curățări mai dificile, cum ar fi îndepărtarea depunerilor arse sau a ruginii sunt utile un burete mai abraziv, o radieră specială pentru rugină, mănuși de cauciuc, un burete din oțel inoxidabil, un produs de curățare și, în anumite situații, oțet alb distilat și un recipient suficient de mare pentru a scufunda complet tigaia.

Procesul de curățare obișnuită durează în jur de 1-2 minute, iar dacă este nevoie de recondiționare prin reaplicarea stratului protector, ar trebui să aloci 2-3 ore. Intervențiile mai ample, cum ar fi îndepărtarea rezidurilor lipicioase, a ruginii sau a petelor de pe fonta emailată, pot dura de la câteva minute până la 24 de ore.

Cum cureți o tigaie de fontă în care gătești zilnic

Cel mai important lucru de reținut este că fonta nu trebuie curățată în mașina de spălat vase și nici lăsată peste noapte în chiuveta plină cu apă, deoarece va rugini. De asemenea, fiind un material relativ casant, nu trebuie „șocată” termic. De aceea, nu trece niciodată o tigaie fierbinte pe sub un jet de apă rece pentru că diferența bruscă de temperatură o poate deforma sau chiar crăpa.

Contrar miturilor populare, un detergent de vase blând nu va afecta tigaia, atât timp cât aceasta este bine asezonată (are stratul protector format corect). După ce ai gătit, spală tigaia cu apă fierbinte, puțin detergent și un buret neabraziv sau cu o perie. Clătește-o și șterge-o complet cu un prosop de hârtie. Pentru a te asigura că nu rămâne deloc apă o poți pune câteva minute pe aragaz, la foc mic, sau în cuptor la o temperatură de 90-150°C, până când apa se evaporă complet.

Este esențial ca tigaia să fie perfect uscată înainte de depozitare, pentru că altfel poate rugini. După uscare, aplică un strat foarte subțire de ulei neutru pe întreaga ei suprafață, inclusiv pe exterior și pe mâner, folosind un prosop de hârtie sau o cârpă curată.

Curățarea rezidurilor lipicioase dintr-o tigaie de fontă

Dacă mâncarea s-a lipit poți adăuga un sfert de cană de sare grunjoasă și câteva picături de apă călduță, însă doar cât tigaia este încă caldă (nu fierbinte), după care freacă ușor cu un buret. Sarea acționează ca un abraziv delicat și nu afectează stratul protector. Alternativ, dacă nu poți îndepărta resturile lipite, adaugă una-două căni de apă și fierbe câteva minute până când acestea se desprind. Le poți răzui cu o spatulă din lemn. După aceea, spală, usucă și unge din nou tigaia cu un strat subțire de ulei.

Cum elimini rugina din vasul de fontă

Este bine să știi că rugina poate apărea chiar și atunci când ai grijă de oala sau tigaia ta pentru că poate fi suficient ca cineva să o lase să se usuce natural sau ca umiditatea din aer să își pună amprenta pe ea. Pentru pete mici de rugină, freacă ușor zona cu partea abrazivă a unui buret uscat, eventual cu puțină apă și cu puțin detergent. Există și radiere speciale pentru rugină, eficiente pe suprafețe mai mari, însă trebuie folosite cu presiune moderată pentru a evita microfisurile invizibile care pot slăbi materialul.

După îndepărtarea ruginii, spală vasul, usucă-l bine și reaplică-i stratul protector. Dacă vasul este complet acoperită de rugină, poți face o pastă dintr-un produs de curățare special și puțină apă, apoi freacă suprafața cu un buret din oțel inoxidabil, purtând mănuși de protecție.

Pentru cazurile severe, poți scufunda tigaia într-o soluție formată din părți egale de oțet alb distilat și apă. Soluția va începe să reacționeze, iar după circa o oră ar trebui verificată, relatează NYTimes.com. Nu lăsa tigaia în soluție mai mult de 24 de ore, deoarece oțetul poate provoca daune ireparabile. După îndepărtarea ruginii, clătește imediat, freacă eventualele urme rămase, usucă complet și reaplică stratul de protecție.

Cum recondiționezi vasul de fontă

Fonta netratată este expusă la coroziune, așa că, dacă ai îndepărtat vreun strat protector negru de ulei polimerizat în timpul curățării sau în timpul utilizării normale, trebuie să refaci stratul protector. Majoritatea tigăilor noi vin deja preasezonate, dar poți adăuga straturi suplimentare.

Pentru asta, așează tigaia în cuptorul preîncălzit la 230-260°C. După 5-10 minute, scoate tigaia și, cu o cârpă curată, aplică un strat foarte subțire de ulei pe toată suprafața ei, inclusiv pe exterior și pe mâner. Șterge excesul de ulei până când tigaia pare aproape uscată. Apoi pune-o invers în cuptor timp de o oră, după care oprește cuptorul și las-o să se răcească complet în interior. Procesul poate produce puțin fum, așa că aerisește bine bucătăria.

Repetă operațiunea de câte ori este nevoie, până când se formează un strat protector uniform și antiaderent. Cele mai potrivite uleiuri sunt cele neutre, adică cel de rapiță, soia, floarea-soarelui, semințe de struguri sau amestecurile vegetale. Uleiurile cu un grad mai mare de nesaturare polimerizează mai eficient, formând un strat durabil.

Grăsimile saturate, cum ar fi untul, nu sunt recomandate pentru operațiunea de asezonare, în timp ce uleiul de măsline extravirgin se poate degrada la temperaturi ridicate și poate deveni lipicios și, totodată, dezvoltă arome neplăcute.

Concluzia este aceea că metoda ideală de a menține stratul protector este să folosești tigaia cât mai mult. Gătitul alimentelor mai grase, ca baconul, ajută la consolidarea stratului antiaderent natural.

