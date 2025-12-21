Londra ocupă primul loc în preferințele americanilor pentru Sărbătorile de iarnă

Un studiu realizat pe baza a peste 165.000 de solicitări de rezervare de călătorie pentru perioada de vârf a Sărbătorilor de iarnă a dezvăluit cele mai populare 20 de destinații europene pentru turiștii americani.

Londra ocupă primul loc în preferințele acestora pentru iarna sărbătorile din această iarnă, potrivit Independent. Capitala Angliei a fost desemnată drept cea mai populară destinație europeană pentru americani, conform Indexului anual al destinațiilor europene de sărbători realizat de Allianz Partners pentru perioada 26 noiembrie 2025 – 6 ianuarie 2026.

Alte patru capitale ocupă următoarele locuri, după cum urmează: Paris – Franța (locul 2), Roma – Italia (locul 3), Madrid – Spania (locul 4) și Dublin – Irlanda (locul 5).

Allianz Partners, o companie globală specializată în asigurări de călătorie, asistență rutieră și servicii internaționale de sănătate, subliniază că aceste orașe atrag turiștii americani prin piețele de Crăciun și tradițiile de sărbători.

Niciun oraș din România nu se află în acest clasament.

Top 10 destinații europene

În continuarea clasamentului, top 10 include Amsterdam – Olanda (locul 6), Frankfurt – Germania (locul 7), Barcelona – Spania (locul 8), Munchen – Germania (locul 9) și Lisabona – Portugalia (locul 10).

Aceste destinații oferă o combinație de escapade urbane clasice și refugii mediteraneene mai calde.

Orașe tot mai căutate pentru vacanțele de iarnă

Destinații precum Zurich – Elveția (locul 11) și Milano – Italia (locul 12) continuă să fie preferate de americani pentru modă și accesul la Alpi. În același timp, alte locuri au urcat sau coborât în clasament, față de anul trecut, reflectând schimbările în preferințele turiștilor americani pentru Europa.

De exemplu, Atena – Grecia (locul 13), și Edinburgh – Scoția (locul 14) și-au inversat pozițiile în clasament. Allianz a menționat că americanii oscilează între atracția vremii mediteraneene blânde și istoria antică a Atenei, pe de o parte, și farmecul de poveste al sărbătorilor din Edinburgh, pe de altă parte.

Viena, capitala Austriei, renumită pentru arhitectura sa somptuoasă și piețele de Crăciun, a urcat cinci locuri, ajungând pe poziția 15. Copenhaga, capitala Danemarcei, a intrat pentru prima dată în clasament pe locul 16, fiind apreciată pentru atmosfera sa primitoare.

Manchester – Anglia, a coborât două locuri, ajungând pe poziția 17, în timp ce Geneva – Elveția ocupă locul 18. Veneția – Italia se află pe locul 19, iar Bruxelles, capitala Belgiei, închide topul pe locul 20.

„Aceste destinații subliniază apetitul în creștere al americanilor pentru diversitate în călătoriile lor europene, de la piețe acoperite de zăpadă până la escapade în zone cu climă temperată, continentul oferind ceva pentru fiecare tip de călător de iarnă”, a concluzionat Allianz Partners

