Potrivit IPJ Timiș, traficul este îngreunat pe sensul Nădlac – București, pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la kilometrul 426.

Aglomerarea este cauzată de numărul mare de mașini care intră în țară și de faptul că DN 68A nu poate prelua volumul ridicat de trafic care se descarcă de pe autostradă.

Pentru a evita blocajele și a fluidiza circulația, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească următoarele rute alternative:

Autostrada A1, kilometrul 536 – Centura municipiului Arad, cu acces direct pe DN7 (E68);

Autostrada A6 Lugoj – DN6 (E70);

Autostrada A1, kilometrul 443 – ieșire Traian Vuia, cu legătură către DN6 și DN68A;

Autostrada A1, kilometrul 443 – ieșire Traian Vuia spre Făget, cu conexiune către DN7 (E68).

De asemenea, IPJ Timiș îi îndeamnă pe conducătorii auto să dea dovadă de răbdare, să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren și regulile de circulație, precum și să se informeze din timp cu privire la starea traficului.

