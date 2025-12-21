Mihai Bobonete vorbește deschis despre transformarea sa fizică recentă, despre experiența sa pe scena de la Sala Palatului și despre provocările unui program extrem de încărcat, între filmări, show-uri și jurizarea emisiunii „Românii au talent”. În același timp, el vorbește despre viața de familie, despre rolul pe care îl joacă alături de soție și copii și despre modul în care reușește să îmbine cariera cu parentingul modern, menținând un echilibru sănătos între responsabilități și timpul petrecut cu cei dragi.

LIBERTATEA: Am fost la show-ul tău de stand-up de la Sala Palatului, iar când ai intrat pe scenă, toată lumea a remarcat transformarea fizică. Se auzea în public: „Cât a slăbit! Dar cum a slăbit?”. Așadar, cum ai reușit să slăbești și ce anume te-a motivat să începi schimbarea?

Mihai Bobonete: Mă bucur că oamenii au observat, dar cel mai mult mă bucur că i-am făcut să râdă, pentru că pentru asta eram acolo, pe scenă. În fiecare an mă simt excelent pe scena de la Sala Palatului, și asta li se datorează în mare măsură oamenilor care vin să ne vadă.

– Cum te înțelegi cu ceilalți jurați de la „Românii au talent”? Există cineva cu care te simți mai apropiat sau cu care ai mai multă chimie pe platou?

– Ne înțelegem bine cu toții. Cu Andi împart și cabina și, deci, petrec un pic mai mult timp cu el.

– Ai un program extrem de încărcat – serial, show-uri de stand-up, filmările pentru „Românii au talent”. Cum reușești să-ți împarți timpul astfel încât să rămână loc și pentru cei dragi?

– Nu aș putea să fac toate astea dacă nu ar fi familia mea. Cătălina, soția mea, este omul care îmi dă echilibrul de care am nevoie. Și Maria, și Octav mă fac să vreau să fiu un om mai bun în fiecare zi.

– Cum vezi tu parentingul modern? Te regăsești în stilul „părinte prieten” sau preferi o abordare mai tradițională?

– Sunt un părinte preocupat de binele copiilor mei. Nu judec lucrurile în termeni de modern sau tradițional. Și mă bucur că ei știu că se pot baza pe noi atunci când au nevoie, că noi suntem aici să îi însoțim pe drumul acesta al maturizării, cu tot ce vine el.

