Oamenii de știință au măsurat nivelurile de poluare a aerului din interior generate de aparate comune, precum prăjitoarele de pâine, friteuzele cu aer și uscătoarele de păr.

Cercetarea a fost realizată într-o cameră special amenajată de laborator, unde au fost analizate emisiile de particule ultrafine (UFP), cu dimensiuni mai mici de 100 de nanometri, suficient de mici pentru a pătrunde adânc în plămâni.

Rezultatele sunt îngrijorătoare: majoritatea aparatelor testate au emis cantități semnificative de UFP, iar un prăjitor de pâine pliabil a fost cel mai problematic, emițând aproximativ 1,73 trilioane de particule ultrafine pe minut, chiar și fără pâine în interior.

Deși studiul nu a evaluat direct efectele asupra sănătății, simulările pe computer au arătat că aceste particule sunt prea mici pentru a fi filtrate de nas și pot ajunge adânc în plămânii adulților și copiilor.

Din cauza căilor respiratorii mai înguste, copiii ar putea fi cei mai expuși riscului.

„Studiul nostru subliniază necesitatea proiectării aparatelor electrice care să țină cont de emisii și a unor linii directoare privind calitatea aerului din interior specifice vârstei”, spune Changhyuk Kim, inginer de mediu la PNU.

El avertizează că, „pe termen lung, reducerea emisiilor de UFP provenite de la dispozitivele de zi cu zi va contribui la crearea unor medii interioare mai sănătoase și la reducerea riscurilor de expunere cronică, în special pentru copiii mici”.

Cercetătorii au descoperit și urme de metale grele, precum cupru, fier, aluminiu, argint și titan, în particulele din aer, provenite cel mai probabil din bobinele și motoarele aparatelor.

„Aceste metale grele asociate cresc riscul de citotoxicitate și inflamație atunci când particulele intră în corpul uman”, avertizează Kim.

Studiul, publicat în Journal of Hazardous Materials, se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care ridică semne de întrebare privind calitatea aerului din interior și siguranța electrocasnicelor folosite zilnic.

Cercetătorii cer îmbunătățiri de design și reglementări mai stricte pentru a reduce această poluare invizibilă.

