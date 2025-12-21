Nicușor Dan cere organizarea unui referendum

Nicușor Dan a afirmat că, în luna ianuarie 2026, imediat după sărbătorile de iarnă, va iniția un referendum în cadrul corpului magistraților, care să conțină o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?

În plus, președintele a menționat că, bazat pe rezultatele acestui referendum, se vor continua discuțiile pe căi legislative sau CSM va fi dizolvat de urgență.

„Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat președintele.

Una dintre cele mai grave acuzații aduse sistemului judiciar actual se referă la procesul de promovare în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Președintele a declarat că, conform sesizărilor primite, „inclusiv promovările la ÎCCJ s-au făcut pe criterii de obediență față de acest grup care conduce sistemul de justiție, și nu pe criterii de profesionalism”.

Președintele urmează să se întâlnească cu magistrații

Referitor la întâlnirile planificate cu magistrații, Nicușor Dan a menționat că numărul celor care și-au exprimat intenția de a participa este mult mai mic decât cei care au semnat scrisoarea inițială.

„Sunt cam 20 de magistrați individual și cam 20 în numele unor asociații”, a explicat președintele Nicușor Dan.

El a subliniat existența unor presiuni și a unei atmosfere de teamă în rândul magistraților.

„Au existat mesaje de intimidare. Apoi multă lume, mulți dintre cei care ne-au scris au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că e o teamă ca participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni”, a afirmat președintele.

În urma acestor circumstanțe, președintele a anunțat o schimbare în formatul întâlnirilor. O discuție publică va avea loc luni, 22 decembrie 2025, la ora 10.00, cu cei care doresc să-și asume public pozițiile. Întâlnirile private vor fi reprogramate pentru a asigura confidențialitatea.

Nicușor Dan a prezentat un volum impresionant de materiale primite de la magistrați, estimând aproximativ 2.000 de pagini. El a menționat că a parcurs personal două treimi din acestea, iar echipa sa a analizat integral documentele, pregătind o sinteză.

Președintele a evidențiat că printre mesajele primite se află propuneri concrete pentru eficientizarea proceselor judiciare. El a citat exemplul unui procuror, care a sugerat simplificarea procedurilor pentru infracțiunile cu pedepse reduse în care inculpatul își recunoaște vina.

Nicușor Dan a subliniat importanța transparenței în acest proces, anunțând că va organiza o altă întâlnire publică pentru a oferi dreptul la replică persoanelor vizate de eventuale acuze. De asemenea, a invitat pe oricine dorește să discute public despre presupusele abuzuri din trecut în sistemul judiciar.

„După aceea sunt semnalate chestiuni sau sesizate. Vreau să fac această precizare. Nu sunt fapte, pentru moment, ci sunt sesizări. A căror veridicitate trebuie constatată pe probe și pe baza unui proces care poate să dureze. Dar sunt semnalate chestiuni foarte grave cu privire la sistemul de justiție”, a declarat Nicușor Dan.

Știre în curs de actualizare

Comentarii (2)
tomitan 21.12.2025, 15:56

Să fie declasificata arhiva SIPA , iar SRI ul sa vina cu un raport despre coruptia din cadrul justitiei( nume ,prenume , fapte si dovezi).Cu aceste documente ND trebuie sa forteze reforma in justitie. SRI ul daca nu este capabil sa vina cu un raport , atunci ,vorba presedintelui \" să plece acasă\".Inseamna ca este un serviciu inutil , o gaura neagra in buget.Mai bine ii platesti pe cei de la FBI si se ocupa ei de coruptie si contraspionaj.Daca sunt atat de incompetenti cei din SRI , atunci externalizezi serviciul.

Constantean08 21.12.2025, 18:36

Urmează apoi unul pentru 300 de parlamentari? Pentru eliminarea pensiilor speciale? Visăm frumos. Se susțin unii pe alții. Combinații. Austeritatea nu este pentru aleși.

Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior"
Știri România 14:25
Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați"
Stiri Mondene 14:12
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă". Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant"
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
