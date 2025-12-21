UPDATE 18.20. Aproximativ 300 de persoane s-au strâns, duminică, în Piața Victoriei din București pentru a-i comemora pe eroii Revoluției din 1989.

Purtând steaguri tricolore și baloane albe, oamenii au pornit în marș spre Piața Universității scandând: „Cinste lor, cinste lor, cinste lor, eroilor!”.

Știrea inițială: Organizatorii evenimentului, Rezistența, Asociația „21 Decembrie 1989” și Asociația MEA, subliniază importanța acestui act de comemorare.

„În decembrie 1989, 1141 de eroi-martiri ne-au dat LIBERTATE. După 36 de ani, FII VOCEA LOR şi cere pentru ei DREPTATE!”, au transmis ei.

Participanții se vor aduna în Piața Victoriei la ora 17.00. De acolo, vor porni în marș spre Piața Universității. În acest loc se va ține un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața pentru libertate. Punctul final al marșului va fi Piața Revoluției, în fața Ministerului de Interne.

Organizatorii critică dur lipsa de progres în dosarul Revoluției. Ei consideră că „un proces care trenează peste trei decenii nu poate fi altceva decât o farsă”.

„Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat. Morţii nu mai au răbdare. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!”, au mai transmis ei.

Marșul are ca scop principal cererea de dreptate pentru victimele Revoluției din 1989. Organizatorii insistă că „nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat”.

În cadrul evenimentului va fi strigat pe rând numele fiecărui erou-martir cunoscut. Acest gest simbolic are menirea de a menține vie memoria celor care s-au sacrificat pentru libertatea României.

