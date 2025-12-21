Cauzele care au provocat „dezastrul” găsit de noul primar

Ciprian Ciucu, noul primar general al municipiului București, i-a informat pe membrii Guvernului de situația financiară critică descoperită după preluarea mandatului.

„Am avut în această seară (21 decembrie n.r.) o ședință de lucru la Guvern cu domnul Prim-ministru Ilie Bolojan și cu domnul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. I-am informat cu privire la situația financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului București și a cauzelor (care tin de istoria recentă) care ne-au dus aici”, a precizat primarul Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

El a susținut că, în ultimii trei ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin:

„reducerea, în anii 2024 și 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autoritățile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii). Acești bani NU au mai ajuns in București, Guvernul i-a folosit pentru altceva.

alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare și transport public)”.

Ciprian Ciucu vrea ca ELCEN să intre în subordinea Primăriei Capitalei

Primarul Bucureștiului a spus și care este următorul pas pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată în prima lună din noul an.

„Pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată în luna ianuare, Guvernul va crea un spațiu suplimentar pentru un împrumut modic”, a adăugat el.

De asemenea, Ciprian Ciucu vrea să aducă și ELCEN (Electrocentrale București n.r.) în subordinea Primăriei Capitalei. Compania de stat se află acum în coordonarea Ministerului Energiei.

„De asemenea, am discutat și de un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, dar cât mai repede”, a mai spus Ciucu.

„Cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului”

Primarul a discutat cu premierul Ilie Bolojan și despre legea bugetului: „Un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de de o finanțare corectă începând cu anul 2026! Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureștiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB și Termoenergetica”.

El a anunțat, sâmbătă, datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile/societăţile din subordinea acesteia le au. O mare parte din aceste datorii provine din debitele acumulate de Societatea de Transport Bucureşti (STB).

„Să vă dau două cifre pentru a înțelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil! Am spus ieri ca datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăți plus altele, nu am mai adăugat și datoriile lor către furnizorii lor). Este, cu aproximație, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat”, a mai spus primarul.

Ciprian Ciucu a anunțat și care este primul său obiectiv ca primar al Capitalei: „Evident, nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine!”

