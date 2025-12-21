„Dacă iese șmecheru’ ăsta pe Transfăgărășan blochează circulația”, a scris cineva la postarea de pe Facebook cu titlul: „La balta din pădure a venit tata la toți urșii, șefu’ ăl mare!”, în timp ce altcineva a comentat: „Să nu ajungă și el trofeu…”.

O altă persoană a scris: „Ăsta nu iese la drum! E dominant, trăiește bine în pădure, nu are nevoie de pomeni! În schimb îi fugărește pe ceilalți din habitatul său”. Trei urși grași au fost surprinși, relaxați, bălăcindu-se într-o baltă din pădure.

„Sperăm să iasă din iarnă fără a fi plăcerea de sărbători a vânătorilor și braconierilor”, își arată cienva îngrijorarea, iar un altul comentează: „Chiar că arată bine, pregătiți de iarnă”.

















