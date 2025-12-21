Ce lasă clienții în urmă

Clara, care s-a născut în Portugalia, a venit în Elveția în 2023, după ce și-a terminat studiile. A lucrat deja ca menajeră în trei hoteluri, iar în prezent este angajată la o pensiune de lux. Ea își descrie experiențele pe TikTok.

Clipul ei despre un nou produs cosmetic de 25 de euro pe care oaspeții îl lăsau, pur și simplu, în urmă a devenit viral (11,3 milioane de vizualizări). Comentariul ei: „Ești menajeră într-un hotel de 5 stele și oaspeții sunt prea bogați…”

„Oaspeții lasă adesea în urmă alimente, lenjerie intimă, haine de care nu mai au nevoie și produse cosmetice precum șampon, balsam, măști de păr și machiaj”, spune Clara. Dar și pantofi. „Odată am găsit în cameră cizme scumpe, aproape noi”.

Deși oaspeții sunt bogați, și lor le place să ia ceva la plecare din camera de hotel. Furturile clasice sunt „uscătoarele de păr, pliculețe de cafea și ceai, gelul de duș și perne decorative”, spune camerista.

Borcan cu oțet ș usturoi pus în cameră

Hotelul este, de asemenea, bucuros să îndeplinească cereri speciale. „Odată, un oaspete a cerut 18 perne în plus față de cele două pe care le avea. Altă dată, un oaspete mi-a cerut să pun un borcan cu oțet și usturoi atât în zona de zi, cât și în dormitor”, explică ea.

Cel mai bun sfat al cameristei

Cel mai bun sfat: un mulțumesc sincer, spune camerista. „Am avut mulți oaspeți mai în vârstă care au vorbit cu mine ore întregi. Asta este ceva foarte frumos – sentimentul că sunt văzută și ca persoană, pe lângă rolul meu de menajeră.”

Cel mai mare bacșiș a fost de 200 de franci. „Echivalentul a 214 euro, pentru că i-am adus unui oaspete două prosoape în plus…”, spune tânăra.

Dar există și unele amintiri neplăcute. Tânăra povestește despre cea mai proastă experiență de menaj: „Categoric, când am intrat într-o cameră complet distrusă. Cu sânge pe pereți, sânge în baie și sticle de vin goale peste tot.”

Clara mărturisește că aceasta nu este slujba de vis, „nici pe departe.” Încă din copilărie, a visat să fie influencer, să trăiască autentic și să nu se prefacă. În slujba ei de acum, trebuie să zâmbească mereu. Chiar dacă nu are chef.

