Iată care sunt orașele din Europa cele mai sufocate de turiști:

10. Tallinn, Estonia

Capitala Estoniei poate părea un oraș liniștit, dar farmecul său atrage turiști din întreaga lume. Tallinn are acum 10 turiști pentru fiecare locuitor, cu atracții precum orașul vechi și Parcul Național Lahemaa.

Cei care caută o experiență mai relaxantă pot explora zonele mai puțin frecventate ale Estoniei.

9. Dublin, Irlanda

Dublin se confruntă cu un raport de 11 turiști pentru fiecare locuitor.

Temple Bar și Depozitul Guinness sunt principalele puncte de atracție, însă eficiența gestionării fluxului de vizitatori și rezervarea biletelor în avans ajută la evitarea cozilor interminabile.

8. Amsterdam, Olanda

Orașul olandez are 12 turiști pentru fiecare locuitor și se confruntă cu presiuni asupra comunităților locale și pieței imobiliare.

Autoritățile din Amsterdam au lansat campanii pentru a limita petrecerile zgomotoase și au introdus taxe turistice ridicate pentru a tempera afluxul vizitatorilor.

Și locuitorii din Amsterdam s-au săturat de numărul uriaș de turiști.

7. Heraklion, Grecia

Capitala Cretei are 13 turiști pentru fiecare rezident. Deși insula oferă plaje izolate și peisaje spectaculoase, Heraklion atrage cele mai multe mulțimi, iar vizitatorii care caută liniște se pot îndrepta spre Chania sau alte zone mai puțin vizitate.

6. Florența, Italia

Cu același raport de 13 turiști pentru fiecare locuitor, Florența se confruntă cu supraaglomerare în centrul istoric.

Capodopere culturale precum David de Michelangelo și Domul lui Brunelleschi atrag milioane de vizitatori anual, uneori în detrimentul localnicilor.

5. Reykjavik, Islanda

Capitala Islandei are 16 turiști pentru fiecare rezident. În ciuda populației mici, aproximativ două milioane de vizitatori anual au determinat reintroducerea taxei turistice, pentru a echilibra impactul asupra orașului și locuitorilor săi.

4. Rodos, Grecia

Insula Rodos se remarcă prin 21 de turiști pentru fiecare locuitor. Popularitatea uriașă și incidentele precum incendiile de vegetație au evidențiat riscurile asociate turismului excesiv și necesitatea unei gestionări mai bune a afluxului de vizitatori.

3. Bruges, Belgia

Bruges are 21 de turiști pentru fiecare locuitor, ceea ce face ca orașul să fie extrem de aglomerat în sezonul de vârf.

Autoritățile au luat măsuri, cum ar fi interzicerea construirii de noi hoteluri în centrul istoric și limitarea permiselor pentru case de vacanță, pentru a controla supraaglomerarea.

2. Veneția, Italia

Renumitul oraș italian are 21 de turiști pentru fiecare rezident. Taxele pe vizite de o zi și restricțiile pentru navele de croazieră nu au fost suficiente pentru a reduce aglomerația, iar UNESCO a inclus orașul pe lista celor pe cale de dispariție.

Populația a scăzut de la 170.000 în anii ’50 la mai puțin de 50.000 astăzi.

1. Dubrovnik, Croația

Dubrovnik conduce topul cu 36 de turiști pentru fiecare locuitor.

Potrivit studiului, Dubrovnik este considerat cea mai aglomerată destinație de vacanță din Europa.

Orașul vechi, cu străzi pietruite și ziduri istorice, a devenit extrem de aglomerat, iar costurile ridicate și turismul masiv îi alungă pe localnici, transformând fostul paradis turistic într-o destinație sufocată de vizitatori.

Orașul istoric de coastă croat, odinioară cunoscut pentru străzile sale pietruite și fermecătoare, răsună acum de sunetul valizelor trase pe ele. Iar mii de șlapi și sandale au lustruit suprafața calcarului până la un luciu asemănător marmurei.

Centrul vechi este cea mai aglomerată zonă a orașului și a devenit din ce în ce mai scump pe măsură ce popularitatea sa crește.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE