Au trecut peste 20 de ani de la destrămarea trupei „Exotic”, una dintre cele mai iubite formații feminine de la începutul anilor 2000, care le-a avut în componență pe Andreea Bănică, Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu. De-a lungul timpului, s-a vorbit mult despre motivele separării, iar unul dintre cele mai răspândite zvonuri a fost acela că Andreea Bănică ar fi ales să părăsească trupa. Abia recent, adevărul a ieșit la iveală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„Prima trupă s-a destrămat pentru că Julia era cu Bogdan, iubitul ei de atunci, care voia să fie impresarul nostru, deși Lucian era, deși ele l-au ales pe Lucian să ne fie impresar, eu niciodată n-am spus nimic, și-a devenit ulterior impresarul nostru, pentru că eu am pozat în revista renumită, practic toată țara m-a cunoscut, în toată splendoarea mea. Nu pot să spun că am fost mândră de treaba asta atunci, la momentul ăla. Am făcut-o strict pentru bani și am spus și am recunoscut.

Și vreau să spun că atunci s-a rupt ceva, pentru că eu am devenit foarte cunoscută, celebră, aveam concerte, datorită apariției mele, toată lumea voia să ne vadă, de fapt, nu neapărat să ne audă, dar să ne vadă că eram eu. Julia și Claudia n-au mai vrut să cânte alături de mine și au crezut că ele singure o să aibă mai mare succes, atunci când mă elimină pe mine. Și când am văzut că m-au dat afară… era într-o dimineață, eram în pat, cu multe mesaje pe telefon. Lumea îmi spunea să mă uit la TV. Mă întrebau ce am făcut, am plecat din Exotic”, a mărturisit Andreea Bănică, în cadrul unui podcast.

În prezent, Andreea Bănică se bucură de o carieră solidă și de aprecierea publicului, fiind una dintre cele mai constante prezențe din muzica românească. După perioada „Exotic”, artista și-a construit cu răbdare și seriozitate un drum solo de succes, demonstrând că ambiția și munca susținută pot face diferența pe termen lung.

Andreea Bănică a aflat de la TV că nu mai face parte din trupă

Contrar informațiilor vehiculate la vremea respectivă, Andreea Bănică a clarificat că nu ea a fost cea care a decis să plece din trupă. Din contră, artista a dezvăluit că a fost exclusă din „Exotic”, fără să fie anunțată în mod direct. Vestea destrămării formației a surprins-o complet, mai ales că, în spațiul public, s-a creat impresia că ea ar fi responsabilă pentru ruptura dintre membrele trupei.

„Am dat drumul la televizor și am văzut știrile, că practic eu am părăsit trupa, cum am părăsit-o? Dar ce-am făcut? Și am început să plâng. Am simțit că mi s-a făcut așa o nedreptate, înțelegi? Că eu am părăsit trupa, dar eu, de fapt, nu o părăsisem. Și în momentul ăla, plângând așa, mă uitam la Lucian. Aveam lacrimile șiroaie, n-am să uit câte zile oi avea Și zic, dar cu ce am greșit? Dar ce-am făcut? (n.r. – Pe tine te-au exclus fără să te anunțe?) Da!”, a adăugat artista.

Acea perioadă a fost una extrem de dificilă pentru artistă, care s-a simțit nedreptățită și profund dezamăgită. Deși timpul a trecut, Andreea recunoaște că nu a uitat ușor momentul și impactul emoțional pe care l-a avut asupra ei. Cu toate acestea, experiența a motivat-o să meargă mai departe și să demonstreze că poate reuși pe cont propriu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE